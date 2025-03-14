Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Video Pasangan Gay Mirip Dokter Oky Pratama Viral: Welcome Home Sayang

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |07:30 WIB
Video Pasangan <i>Gay</i> Mirip Dokter Oky Pratama Viral: <i>Welcome Home</i> Sayang
Video Pasangan Gay Mirip Dokter Oky Pratama Viral. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA - Dokter kecantikan Oky Pratama menjadi sorotan publik usai video pasangan gay diduga mirip dengan wajahnya viral di media sosial. Pria yang diduga Oky itu terlihat berada dalam sebuah kamar dengan sosok lelaki yang tengah merekam percakapan mereka.

Isu ini muncul dari sebuah video singkat yang menunjukan pria mirip Dokter Oky tengah memakai singlet putih bergaris hitam. Warna rambut pria itu juga dicat pirang.

Pria tersebut berjalan menuju tempat tidur, kemudian duduk di pinggi ranjang sambil tersenyun lebar. Sementara itu, terdengar suara pria lain yang tak lain perekam video viral tersebut  mengatakan, "Welcome home sayang".

Lelaki yang diduga sahabat Nikita Mirzani itu lalu menjawab sambutan hangat pria tersebut. Bahkan, terdengar panggilan sayang yang dilontarkan sang dokter kecantikan kepada lawan bicaranya.

Oky Pratama


"Iya makasih sayangku," katanya.

"Kayak abis operasi berat gitu ya," sahut perekam video lalu tertawa.

Ternyata, isu ini sudah bergulir sejak 2023 lalu. Hal ini timbul dari obrolan dokter Richard Lee dengan Meylisa Zaara selebgram yang suaminya gay dan berselingkuh dengan banyak pria, termasuk seorang dokter kecantikan di Tulungagung.

Richard menyebut ada dokter kecantikan pria yang merupakan penyuka sesama jenis. Pria tersebut bahkan sosok yang terkenal. Richard menilai hal itu sudah menjadi rahasia umum di antara dokter-dokter kecantikan.

 

