Benci Banget, Ariel Tatum Sering Istighfar saat Perankan Sosok Pelakor

JAKARTA - Ariel Tatum menjadi salah satu bintang utama dalam film perselingkuhan fenomenal La Tahzan. Dalam film ini, ia memerankan karakter Asih, seorang asisten rumah tangga (ART) di rumah pasangan suami istri Reza (Deva Mahenra) dan Alina (Marshanda). Namun, kehadiran Asih justru menjadi ancaman bagi rumah tangga majikannya.

Menjalani peran sebagai ART yang menjadi pelakor, Ariel mengaku kerap spontan mengucapkan istighfar karena merasa geregetan dengan adegan yang dilakoninya. Ia bahkan murka melihat kelakuan Asih, meskipun dirinya sendiri yang memerankan karakter tersebut.

Benci Banget, Ariel Tatum Sering Istighfar saat Perankan Sosok Pelakor

"Aku gak pernah sebanyak ini istighfar selama syuting film. Setiap adegan, sebagai Ariel, aku ikut deg-degan dan murka," ujar Ariel Tatum di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Meski begitu membenci karakter Asih, Ariel tetap menikmati proses syuting film La Tahzan.