Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Benci Banget, Ariel Tatum Sering Istighfar saat Perankan Sosok Pelakor

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |07:03 WIB
Benci Banget, Ariel Tatum Sering Istighfar saat Perankan Sosok Pelakor
Benci Banget, Ariel Tatum Sering Istighfar saat Perankan Sosok Pelakor (Foto: IG Ariel Tatum)
A
A
A

JAKARTA - Ariel Tatum menjadi salah satu bintang utama dalam film perselingkuhan fenomenal La Tahzan. Dalam film ini, ia memerankan karakter Asih, seorang asisten rumah tangga (ART) di rumah pasangan suami istri Reza (Deva Mahenra) dan Alina (Marshanda). Namun, kehadiran Asih justru menjadi ancaman bagi rumah tangga majikannya.

Menjalani peran sebagai ART yang menjadi pelakor, Ariel mengaku kerap spontan mengucapkan istighfar karena merasa geregetan dengan adegan yang dilakoninya. Ia bahkan murka melihat kelakuan Asih, meskipun dirinya sendiri yang memerankan karakter tersebut.

Benci Banget, Ariel Tatum Sering Istighfar saat Perankan Sosok Pelakor
Benci Banget, Ariel Tatum Sering Istighfar saat Perankan Sosok Pelakor

"Aku gak pernah sebanyak ini istighfar selama syuting film. Setiap adegan, sebagai Ariel, aku ikut deg-degan dan murka," ujar Ariel Tatum di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Meski begitu membenci karakter Asih, Ariel tetap menikmati proses syuting film La Tahzan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/33/3009903/ariel-tatum-nikah-mendadak-viral-di-x-ada-apa-Ut23H5GvJR.jpg
Ariel Tatum Nikah Mendadak Viral di X, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/33/2969977/ariel-tatum-sempat-dikira-simpanan-om-om-oleh-keluarga-mantan-pacar-uNVjBHZw8l.jpg
Ariel Tatum Sempat Dikira Simpanan Om-Om oleh Keluarga Mantan Pacar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/33/2935879/ariel-tatum-tertarik-jadi-sinden-minta-diajarkan-dewi-gita-sYIySwYzVC.jpg
Ariel Tatum Tertarik Jadi Sinden, Minta Diajarkan Dewi Gita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/33/2838080/dikira-akun-palsu-ariel-tatum-mengaku-dibanned-tinder-3-tahun-lalu-FF9V0JYHFn.jpg
Dikira Akun Palsu, Ariel Tatum Mengaku Dibanned Tinder 3 Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/07/33/2760246/disebut-mirip-ariel-tatum-mawar-butterfly-tersanjung-zHafqeXDeT.jpg
Disebut Mirip Ariel Tatum, Mawar Butterfly Tersanjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/03/33/2739644/ariel-tatum-unggah-foto-pegang-rokok-tuliskan-harapan-di-2023-vXdkrL6VkC.jpg
Ariel Tatum Unggah Foto Pegang Rokok, Tuliskan Harapan di 2023
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement