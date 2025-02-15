Ariel Tatum Dapat Buket Bunga dari Daffa Wardhana di Hari Valentine, Pacaran?

JAKARTA - Ariel Tatum kembali menjadi sorotan setelah ia membagikan momen spesial di akun Instagram Story-nya. Pada unggahan tersebut, Ariel terlihat memegang buket bunga yang ia terima di Hari Valentine.

Bukan sekadar bunga biasa, buket tersebut menjadi perbincangan publik karena ternyata merupakan pemberian dari Daffa Wardhana. Dugaan ini muncul setelah Ariel menandai akun Daffa dan menambahkan emoji hati di unggahannya. Sontak, warganet langsung berspekulasi bahwa keduanya tengah menjalin hubungan spesial.

Meski wajah Ariel hanya terlihat sebagian dalam foto tersebut, senyum bahagianya terpancar jelas, menunjukkan betapa ia menikmati momen tersebut.

"Here's to celebrating love, each and every day. Happy St. Valentine's!" tulis Ariel Tatum dalam unggahannya pada Sabtu (15/2/2025).

Unggahan ini pun langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak akun TikTok yang membagikan ulang momen tersebut, salah satunya akun @nnewsforyouu. Beragam komentar pun bermunculan, sebagian besar mendoakan agar Ariel dan Daffa benar-benar menjalin hubungan asmara.

"Cocok banget, mudah-mudahan beneran jadi, aamiin," tulis pengguna dengan nama @shin*.