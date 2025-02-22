Kata Marini Zumarnis soal Rumor Daffa Wardhana Pacari Ariel Tatum

JAKARTA - Aktris Marini Zumarnis menanggapi rumor asmara putranya, Daffa Wardhana dengan Ariel Tatum. Dia menilai, Daffa sudah cukup dewasa untuk bisa dekat dengan lawan jenis, termasuk dengan bintang A Business Proposal tersebut.

“Anakku itu sudah dewasa. Jadi, kalau dia mau berkenalan dengan lawan jenis, bagi saya, itu sangat wajar,” tutur bintang sinetron Bidadari tersebut saat ditemui di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada 21 Februari 2025.

Sebagai anak tunggal, Marini Zumarnis tak menampik jika Daffa Wardhana kerap berbagi cerita dengannya. Dia juga berharap, ada hal baik yang akan datang dari kedekatan putranya dengan cucu Murry Koes Plus tersebut.

“Bagi saya, yang terpenting Daffa mendapatkan yang terbaik versinya dia. Untuk itu, saya dan suami akan selalu mendukung keputusan dia,” imbuh aktris 48 tahun tersebut.

Marini Zumarnis menilai, Ariel Tatum merupakan perempuan muda yang baik dan ramah. Sebagai aktris yang telah lebih dahulu menjajal dunia akting, Marini menilai, Ariel memberi dampak positif bagi Daffa Wardhana.