Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Marini Zumarnis soal Rumor Daffa Wardhana Pacari Ariel Tatum

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |14:35 WIB
Kata Marini Zumarnis soal Rumor Daffa Wardhana Pacari Ariel Tatum
Marini Zumarnis
A
A
A

JAKARTA - Aktris Marini Zumarnis menanggapi rumor asmara putranya, Daffa Wardhana dengan Ariel Tatum. Dia menilai, Daffa sudah cukup dewasa untuk bisa dekat dengan lawan jenis, termasuk dengan bintang A Business Proposal tersebut.

“Anakku itu sudah dewasa. Jadi, kalau dia mau berkenalan dengan lawan jenis, bagi saya, itu sangat wajar,” tutur bintang sinetron Bidadari tersebut saat ditemui di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada 21 Februari 2025.

Sebagai anak tunggal, Marini Zumarnis tak menampik jika Daffa Wardhana kerap berbagi cerita dengannya. Dia juga berharap, ada hal baik yang akan datang dari kedekatan putranya dengan cucu Murry Koes Plus tersebut.

“Bagi saya, yang terpenting Daffa mendapatkan yang terbaik versinya dia. Untuk itu, saya dan suami akan selalu mendukung keputusan dia,” imbuh aktris 48 tahun tersebut.

Marini Zumarnis menilai, Ariel Tatum merupakan perempuan muda yang baik dan ramah. Sebagai aktris yang telah lebih dahulu menjajal dunia akting, Marini menilai, Ariel memberi dampak positif bagi Daffa Wardhana.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186434//riza_shahab-qib1_large.jpg
Cerita Riza Shahab Pilih Tinggalkan Jakarta dan Bangun Bisnis Kecil di Jember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186419//virgoun-gCzZ_large.jpg
Virgoun Gerak Cepat Amankan Anak usai Skandal Perzinaan Inara Rusli Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186414//luna_maya_dan_maxime_bouttier-S5wx_large.jpg
Jawaban Luna Maya jika Maxime Bouttier Berselingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/206/3186398//park_eun_bin_dan_yang_se_jong-R1J8_large.jpg
Park Eun Bin dan Yang Se Jong Adu Akting dalam Spellbound
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186397//insanul_fahmi-CdXq_large.jpg
Insanul Fahmi Ungkap Alasan Tak Unggah Foto Istri di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186222//ammar_zoni-U4h6_large.jpg
Hakim Tolak Eksepsi Ammar Zoni, Sebut Dakwaan JPU sudah Penuhi Syarat 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement