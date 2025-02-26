Heboh Korupsi Pertamina, Deva Mahenra Sindir Kualitas Produk Dalam Negeri

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga tengah menjadi sorotan publik. Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, atas dugaan praktik ilegal dalam pengelolaan minyak mentah.

Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan "pengoplosan" impor minyak mentah RON 90 (setara Pertalite) dan kualitas di bawahnya menjadi RON 92 (Pertamax). Akibatnya, masyarakat geram dan ramai-ramai meluapkan kekecewaan mereka di media sosial.

Deva Mahenra turut menanggapi kasus ini. Melalui cuitan di akun X pribadinya, @devamahenra, suami Mikha Tambayong itu menyoroti betapa ironisnya ajakan mencintai produk dalam negeri, tetapi kualitasnya justru dimanipulasi.

Heboh Korupsi Pertamina, Deva Mahenra Sindir Kualitas Produk Dalam Negeri

"Diimbau mencintai produk dalam negeri, tetapi kualitas produknya diakali. Yakali," tulis Deva.