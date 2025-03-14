Aziz Hedra Takjub Lagu Somebodys Pleasure Masih Jadi Favorit

JAKARTA - Tiga tahun setelah perilisannya, lagu Somebody’s Pleasure dari Aziz Hedra tetap menjadi salah satu lagu yang paling digemari. Lagu ini kembali menjadi perbincangan di media sosial, khususnya X, setelah berhasil menembus lebih dari 300 juta stream di Spotify. Pencapaian ini semakin menegaskan pengaruhnya di kalangan anak muda.

"Aku jujur seneng banget pas denger soal ini. Kok tiba-tiba ramai lagi orang mention Somebody’s Pleasure? Padahal lagu ini udah hampir tiga tahun rilis. Aku bener-bener bersyukur banget," ujar Aziz.

Aziz Hedra Takjub Lagu Somebodys Pleasure Masih Jadi Favorit

Menariknya, di akhir 2024, Aziz merilis kembali lagu yang sama dalam versi yang berbeda, yaitu extended version. Meski sudah pernah dirilis, versi terbaru ini tetap mendapatkan sambutan hangat dari pendengar yang merasa semakin terhubung dengan lagu tersebut.

"Nah, kalau extended version ini memang punya cerita menarik. Sebenernya ini adalah versi demo yang dulu sempat didiskusikan karena durasinya terlalu panjang. Akhirnya waktu itu harus kita pendekin," jelasnya.

Somebody’s Pleasure bukan sekadar lagu, tetapi juga sebuah kisah yang berhasil menyentuh hati pendengarnya. Banyak pendengar yang merasa terkait secara emosional dengan makna lagu ini, yang tercermin dalam berbagai komentar di media sosial.

Seorang pengguna X @kiranasinurat mengungkapkan kekagumannya terhadap lagu ini, "Somebody’s Pleasure extended V2 muncul, V1 aja belum abis ini dilanjut. Bener-bener ya Aziz Hedra kan recall terus!".