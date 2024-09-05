Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aura Kasih Pastikan Tak Akan Rujuk dengan Eryck Amaral

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |18:00 WIB
Aura Kasih Pastikan Tak Akan Rujuk dengan Eryck Amaral
Aura Kasih Pastikan Tak Akan Rujuk dengan Eryck Amaral
JAKARTA - Aura Kasih memastikan jika dirinya dan Eryck Amaral tak akan rujuk meski sudah mulai berdamai setelah berpisah pada 2021 lalu.

Adapun alasan Aura Kasih kembali membuka komunikasi dengan Eryck, demi kepentingan anaknya, Arabella. Dia menilai, sang putri berhak mendapatkan kasih sayang ayahnya secara langsung.

"Aku harus berlapang dada dan membuka pintu ini demi kebaikan anak. Senang anak ketemu ayahnya, karena kan selama ini nggak ketemu. Walaupun belum tahu ayahnya disini sampai kapan, tapi setidaknya Bella bisa dapat kasih sayang anak," kata Aura Kasih di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Aura Kasih Pastikan Tak Akan Rujuk dengan Eryck Amaral
Aura Kasih Pastikan Tak Akan Rujuk dengan Eryck Amaral

Namun, Aura Kasih menegaskan jika dirinya tak akan rujuk dengan Eryck Amaral. Baginya, hubungan rumah tangganya dengan Eryck sudah menjadi masa lalu belaka.

"Aku tidak pernah membuka buku lama, itu chapter yang sudah lalu. Jadi tidak ada potensi dan keinginan balik lagi," kata dia.

Perempuan 37 tahun itu mengakui Eryck adalah pria yang pintar mencuri hati seseorang, termasuk sang anak. Apalagi, Bella langsung mudah akrab dengannya setelah berpisah selama kurang lebih empat tahun.

