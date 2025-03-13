Kim Soo Hyun Janji Nikahi Kim Sae Ron saat Sang Artis Masih 19 Tahun

SEOUL - Kim Soo Hyun janji nikahi Kim Sae Ron usai menjalani wajib militer (wamil). Hal itu terkuak dari keterangan bibi mendiang. Janji itu diungkapkan bintang Queen of Tears tersebut saat hubungan asmara mereka diketahui keluarga mendiang, pada 2019.

“Mereka bahkan sudah memikirkan pernikahan saat itu. Dia meminta izin untuk menikah dengan gadis itu (Kim Sae Ron),” kata sang aktor dikutip dari channel YouTube Garosero Research Institute, pada Kamis (13/3/2025).

Keinginan Soo Hyun itu sempat ditolak keluarga Sae Ron mentah-mentah. Alasannya, usia mereka terpaut terlalu jauh. Apalagi, mendiang baru berusia 19 tahun saat itu. Namun sang aktor tak menyerah.

Kim Soo Hyun diduga mulai pacari Kim Sae Ron saat usia sang aktris masih 15 tahun. (Foto: YouTube/Garosero Research Institute)

Dia terus meyakinkan keluarga Sae Ron bahwa janjinya tulus hingga membuat keluarga mendiang luluh. Bukti lain hubungan kedua aktor ini adalah surat cinta yang ditulis aktor 37 tahun itu untuk mendiang saat dirinya wamil, sekitar tahun 2017-2019.

“Hari ini sangat indah. Langit cerah dan sinar matahari menyaring melalui dedaunan, menyinari jalan setapak yang aku lalui. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku menemukan diriku memikirkanmu lebih dari sebelumnya,” ujar Soo Hyun dalam suratnya.

Tak hanya merilis surat cinta dari Kim Soo Hyun, keluarga Kim Sae Ron juga menyerahkan ratusan foto mesra kedua aktor itu pada channel YouTube Garosero Research Institute.