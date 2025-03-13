Rizki Ridho Rayakan 10 Tahun Berkarya dengan Single Terbaru Mencari Rizki Ridho

JAKARTA – Memasuki bulan suci Ramadhan 2025, duo kembar Rizki Ridho merilis single terbaru mereka yang berjudul “Mencari Rizki Ridho.” Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang lekat dengan nuansa dangdut, kali ini mereka menghadirkan sentuhan Pop Melayu yang lebih fresh.



Meski begitu, Rizki Ridho 2R menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti meninggalkan dangdut, melainkan bentuk eksplorasi musik mereka. Uniknya, lagu ini terinspirasi dari pengalaman mereka menghadapi kritik dan haters, mengajak pendengar untuk tetap berjuang dan bersikap positif dalam menghadapi cobaan.

Dikenal dengan sebutan 2R oleh para penggemarnya, Rizki Ridho adalah duo kembar asal Medan, Sumatera Utara, yang berasal dari suku Melayu dengan campuran Padang. Selain berkarier sebagai penyanyi dan aktor, mereka juga mulai menekuni dunia binaraga, bahkan telah mengikuti berbagai kompetisi internasional dan membawa nama Indonesia ke kancah global.

Dengan perjalanan 10 tahun di industri hiburan, Rizki Ridho terus menunjukkan eksistensinya dengan berbagai eksplorasi, baik di dunia musik, akting, maupun olahraga. Melalui single terbaru ini, mereka berharap bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk terus berkarya dan tidak mudah terpengaruh oleh komentar negatif.

“Genre Pop Melayu lebih tepatnya, karena memang selama ini juga kita Pop Melayu. Cuma biasanya ada unsur gendang, kalau untuk lagu ini pure Pop Melayu,” ucap Rizki kepada Okezone.com di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, ditulis Kamis (13/3/2025).

Rizki Ridho rilis single baru “Mencari Rizki Ridho”. (Foto: Clarissa/Okezone.com)

Lagu ini ditulis langsung oleh Rizki Ridho sebagai bentuk komitmen mereka untuk terus berkarya secara mandiri.

"Sebisa mungkin, semua lagu kami ciptakan sendiri, kecuali jika bekerja sama dengan label yang sudah menyiapkan lagu. Tapi kalau produksi sendiri, kami tidak ingin menggunakan lagu orang lain, meskipun ada yang menawarkan," ujar Ridho.

Lagu “Mencari Rizki Ridho” bercerita tentang seseorang yang berjuang mencari rezeki serta ridho dari Tuhan, agar setiap langkahnya dimudahkan. Dalam perjuangannya, ada doa dan dukungan dari sang istri yang selalu menyertai.

Lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Rizki dan Ridho. Mereka mengungkapkan bahwa ide lagu ini muncul dari komentar negatif netizen saat mereka melakukan siaran langsung di TikTok.

"Awalnya dari bully-an. Waktu itu, kami lagi live TikTok di gym, lalu ada yang komen, ‘Kuli, kuli’ karena badan kami hitam banget setelah syuting program. Jadi, benar-benar kelihatan seperti kuli beneran," kata Rizki.