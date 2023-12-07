Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizki 2R Bakal Menikah Lagi, Nadya Mustika Rahayu: Gak Apa-Apa yang Penting Ingat Syaki

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |15:06 WIB
Rizki 2R Bakal Menikah Lagi, Nadya Mustika Rahayu: Gak Apa-Apa yang Penting Ingat Syaki
Rizki 2R bakal menikah lagi, Nadya Mustika Rahayu beri pesan agar selalu ingat Syaki anaknya. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Kabar pernikahan Rizki 2R telah sampai ke telinga Nadya Mustika Rahayu. Mantan istrinya itu mengingatkan agar jangan melupakan keberadaan Syaki anaknya tersebut.

Nadya Mustika Rahayu mengaku tidak masalah jika Rizki 2R mantan suaminya itu ingin memiliki pasangan hidup yang lebih baik.

"Ya enggak apa-apa, namanya orang pernah gagal pasti pengen menikah lagi. Alhamdulillah dia punya calon istri, aku juga punya suami yang penting kami komunikasi baik buat Syaki," ujar Nadya Mustika Rahayu di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Perempuan kelahiran Kabupaten Bandung ini mengungkapkan, sejauh ini dirinya dan Rizki 2R masih berhubungan baik.

Hal itu karena kehadiran Baihaqqi Syaki Ramadhan atau akrab disapa Baby Syaki yang sudah berusia sekira 2 tahun.

"Komunikasi kami baik buat Syaki saja, karena kalau enggak ada Syaki kami bakal putus komunikasi dari kapan tahu," bebernya.

