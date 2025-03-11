Deretan Film Big Movies Platinum GTV ini Bakal Bikin Mata Segar saat Sahur

Deretan Film Big Movies Platinum GTV ini Bakal Bikin Mata Segar saat Sahur. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sahur bakal lebih seru dengan deretan film terbaik di Big Movies Platinum Spesial Sahur GTV, setiap hari mulai pukul 02.30 WIB. Anda akan ditemani film-film penuh aksi, teror, dan ketegangan yang siap bikin sahur semakin semangat.

Pada 12 Maret 2025, sahur Anda akan ditemani film Hunting for Dragon di mana Hu Bu Mei, keturunan pemburu harta karun, berusaha menemukan saudaranya yang hilang. Bersama Lao Lei, ia terjebak dalam konflik dengan para pemburu makam dan harus menghadapi bahaya tak terduga di dalam kuburan kuno.

Selanjutnya, ada film13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi. Film tersebut diadaptasi dari kisah nyata tentang pasukan elit Amerika yang bertahan dari serangan di Benghazi, Libya.

Kemudian pada 13 Maret 2025, ada film Shenong Savage yang bercerita tentang keluarga yang dipaksa masuk ke hutan Shennongjia dan menghadapi serangan makhluk misterius.

Saat diselamatkan oleh manusia hutan, keserakahan panglima perang Yan Liben malah memicu kemunculan kadal raksasa yang mengancam semuanya. Setelahnya, ada Mercenary for Justice, film aksi tentang tentara bayaran yang terlibat dalam misi berbahaya untuk menyelamatkan sandera dan mengungkap konspirasi.