Mualaf, Bobon Santoso Unggah Terjemahan Ayat Alquran

JAKARTA - Bobon Santoso resmi menjadi mualaf setelah mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid An Ni’mah, Citra Grand Cibubur. Momen bersejarah ini dipandu oleh Ustadz Derry Sulaiman dan disaksikan oleh para jamaah yang hadir.

Dalam video yang dibagikan oleh Ustaz Derry Sulaiman di Instagram, terlihat Bobon menjabat tangan sang ustaz saat mengucapkan syahadat. Dengan penuh keyakinan, ia mengucapkan, "Saya bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah."

Setelah itu, Ustadz Derry mengumandangkan takbir, "Allahu Akbar!" yang kemudian diikuti dengan lantang oleh Bobon. Tak mampu menahan emosinya, Bobon mengungkapkan perasaannya setelah resmi menjadi seorang muslim.

"Pengen nangis saya, Ustaz. Seriusan," ujar Bobon seraya berpelukan dengan Ustaz Derry.

Setelah menjadi mualaf, Bobon Santoso mengunggah terjemahan salah satu ayat Alquran yang berbunyi: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S Al Baqarah: 286)."