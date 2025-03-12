Blakblakan, Iis Dahlia Bakal Jadi Mertua Cerewet

JAKARTA - Iis Dahlia mengungkapkan dirinya memiliki kriteria khusus untuk calon menantu. Ia bahkan memprediksi akan menjadi calon mertua yang cerewet ketika anak-anaknya kelak membawa pasangan mereka.

Hingga saat ini, kedua anaknya, Salshadilla Juwita dan Devano Danendra, belum memperkenalkan pasangan masing-masing. Oleh karena itu, Iis hanya bisa menunggu dan berharap mereka segera menemukan pasangan yang tepat.

"Usia saya sudah tidak muda lagi, jadi saya berdoa agar anak-anak segera bertemu dengan orang yang baik, yang menyayangi mereka, dan tentunya mendapatkan mertua yang baik juga," ujar Iis Dahlia di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Blakblakan, Iis Dahlia Bakal Jadi Calon Mertua Cerewet

Sebagai seorang ibu, Iis Dahlia memiliki harapan tersendiri untuk pasangan anak-anaknya. Ia ingin Salshadilla mendapatkan suami yang bertanggung jawab dan penyayang, sementara untuk Devano, ia berharap sang putra mendapatkan istri yang sholehah.

"Kriterianya tentu yang baik. Kalau Salsha, saya ingin dia punya suami yang bertanggung jawab, bisa menjadi imam yang baik, dan membahagiakannya. Kalau Devano, semoga mendapat pasangan yang agamanya baik karena nantinya perempuanlah yang akan mendidik anak-anak di rumah. Jadi, saya berharap mereka bertemu orang yang tepat," jelas Iis.

Pelantun Hatiku Bukan Batu itu juga menegaskan bahwa dirinya akan menjadi calon mertua yang cukup bawel. Ia akan banyak bertanya mengenai keseriusan pasangan anak-anaknya sebelum mereka memutuskan melangkah ke jenjang pernikahan.