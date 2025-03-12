Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Blakblakan, Iis Dahlia Bakal Jadi Mertua Cerewet

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |07:08 WIB
Blakblakan, Iis Dahlia Bakal Jadi Mertua Cerewet
Blakblakan, Iis Dahlia Bakal Jadi Mertua Cerewet (Foto: IG Iis Dahlia)
A
A
A

JAKARTA - Iis Dahlia mengungkapkan dirinya memiliki kriteria khusus untuk calon menantu. Ia bahkan memprediksi akan menjadi calon mertua yang cerewet ketika anak-anaknya kelak membawa pasangan mereka.

Hingga saat ini, kedua anaknya, Salshadilla Juwita dan Devano Danendra, belum memperkenalkan pasangan masing-masing. Oleh karena itu, Iis hanya bisa menunggu dan berharap mereka segera menemukan pasangan yang tepat.

"Usia saya sudah tidak muda lagi, jadi saya berdoa agar anak-anak segera bertemu dengan orang yang baik, yang menyayangi mereka, dan tentunya mendapatkan mertua yang baik juga," ujar Iis Dahlia di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Blakblakan, Iis Dahlia Bakal Jadi Calon Mertua Cerewet
Blakblakan, Iis Dahlia Bakal Jadi Calon Mertua Cerewet

Sebagai seorang ibu, Iis Dahlia memiliki harapan tersendiri untuk pasangan anak-anaknya. Ia ingin Salshadilla mendapatkan suami yang bertanggung jawab dan penyayang, sementara untuk Devano, ia berharap sang putra mendapatkan istri yang sholehah.

"Kriterianya tentu yang baik. Kalau Salsha, saya ingin dia punya suami yang bertanggung jawab, bisa menjadi imam yang baik, dan membahagiakannya. Kalau Devano, semoga mendapat pasangan yang agamanya baik karena nantinya perempuanlah yang akan mendidik anak-anak di rumah. Jadi, saya berharap mereka bertemu orang yang tepat," jelas Iis.

Pelantun Hatiku Bukan Batu itu juga menegaskan bahwa dirinya akan menjadi calon mertua yang cukup bawel. Ia akan banyak bertanya mengenai keseriusan pasangan anak-anaknya sebelum mereka memutuskan melangkah ke jenjang pernikahan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163827/iis_dahlia-ahJj_large.jpg
Cerita Iis Dahlia Bantu Mpok Alpa Urus BPJS untuk Pengobatan Kanker 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163807/iis_dahlia-Wy0k_large.jpg
Iis Dahlia Akui Kerap Marahi Mpok Alpa sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154145/iis_dahlia-3klu_large.jpg
Ari Lasso Bongkar Riders Artis Aji Mumpung, Iis Dahlia Respons Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141314/iis_dahlia-CwVf_large.jpg
Beda dengan Lesti Kejora, Iis Dahlia Sudah Minta Izin Bawakan Lagu Yoni Dores
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/33/3121638/iis_dahlia-Xbh4_large.jpg
Doa Iis Dahlia di Depan Kakbah, Minta Umur Panjang hingga Menantu Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/33/3121595/iis_dahlia-G2Bu_large.jpg
Iis Dahlia Ungkap Ketakutan Terbesar dalam Hidup
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement