Biodata dan Agama Suami Velove Vexia yang Jarang Diketahui Publik

JAKARTA - Pasangan Velove Vexia dan Zakry Sulisto baru saja dikaruniai anak pertama. Kabar bahagia ini dibagikan oleh Velove Vexia melalui unggahan Instagramnya.

Dia membagikan potret tangan mungil bayinya tanpa memperlihatkan wajahnya. Bintang film Chrisye ini juga tak mengungkap detail lain soal kelahiran anaknya seperti nama waktu kelahiran anak pertamanya itu.

Di keterangan unggahannya, Velove Vexia hanya meluapkan perasaan bahagia serta bersyukur karena dirinya telah dikaruniai anak pertama sehingga menyandang peran baru sebagai seorang ibu.

"Our little bundle of joy has officially arrived (kebahagiaan kecil kami telah tiba)," bunyi keterangan unggahannya.

Kehamilan Velove Vexia pertama kali diketahui saat dirinya menggelar acara Mitoni di Januari 2025 lalu. Diketahui mitoni adalah sebuah tradisi adat Jawa yang dilakukan untuk merayakan kehamilan seorang ibu yang telah memasuki usia kehamilan tujuh bulan.

Velove Vexia dan Zakry Sulisto memang cukup tertutup mengenai kehidupan pribadinya. Pernikahannya pun hanya diumumkan melalui sebuah unggahan di Instagram. Kala itu, Velove mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan momen saat dia berpose bersama sang suami.

Dalam foto hitam putih tersebut, bintang film Chrisye itu terlihat mengenakan kebaya sambil merangkul pundak sang suami yang mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan peci. Terlihat senyum bahagia di wajah keduanya.

“At last (Akhirnya),” ujar Velove Vexia dalam penjelasan unggahannya tersebut, pada 23 November 2021.

Pernikahannya ternyata telah digelar di Plaza Suite, Grand Hyatt, Jakarta, pada 11 November 2021. Velove mengaku, pernikahan itu seharusnya digelar tahun 2020. Namun karena pandemi COVID-19, dia dan sang suami memutuskan untuk menunda pernikahan tersebut.

Sementara akun Instagram Zakry Sulisto masih terkunci sehingga tidak diketahui apakah dia memposting soal kelahiran anaknya atau tidak.

Zakry Sulisto diketahui merupakan seorang pengusaha di bidang saham yang berasal dari Aceh. Zakry sekarang menjabat sebagai CEO di sebuah perusahaan yang ada di Jakarta Selatan.