HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Bahagia, Velove Vexia Dikaruniai Anak Pertama

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |10:29 WIB
Kabar Bahagia, Velove Vexia Dikaruniai Anak Pertama
Kabar Bahagia, Velove Vexia Melahirkan Anak Pertama (Foto: IG Velove)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris Velove Vexia. Di usia 34 tahun, bintang film Chrisye ini resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah dikaruniai anak pertama.

Melalui unggahan di Instagram, Velove membagikan momen spesial tersebut dengan memposting foto tangan mungil bayinya tanpa memperlihatkan wajahnya. Namun, ia tidak mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai nama maupun waktu kelahiran sang buah hati.

Dalam keterangannya, Velove hanya menuliskan ungkapan kebahagiaan dan rasa syukur atas kehadiran sang anak dalam hidupnya.

Kabar Bahagia, Velove Vexia Melahirkan Anak Pertama
Kabar Bahagia, Velove Vexia Melahirkan Anak Pertama

"Our little bundle of joy has officially arrived" (Kebahagiaan kecil kami telah tiba), tulisnya.

Kabar kehamilan Velove pertama kali terungkap saat ia menggelar acara Mitoni pada Januari 2025 lalu. Mitoni merupakan tradisi adat Jawa yang dilakukan ketika usia kehamilan menginjak tujuh bulan, dengan tujuan memberikan perlindungan dan doa bagi ibu serta janin yang dikandungnya.

Sebagai figur publik, Velove dikenal cukup tertutup soal kehidupan pribadinya. Pernikahan dengan Zakry Sulisto pun sebelumnya diumumkan secara sederhana melalui unggahan di Instagram pada 23 November 2021.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
