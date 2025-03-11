Kabar Bahagia, Velove Vexia Dikaruniai Anak Pertama

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris Velove Vexia. Di usia 34 tahun, bintang film Chrisye ini resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah dikaruniai anak pertama.

Melalui unggahan di Instagram, Velove membagikan momen spesial tersebut dengan memposting foto tangan mungil bayinya tanpa memperlihatkan wajahnya. Namun, ia tidak mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai nama maupun waktu kelahiran sang buah hati.

Dalam keterangannya, Velove hanya menuliskan ungkapan kebahagiaan dan rasa syukur atas kehadiran sang anak dalam hidupnya.

"Our little bundle of joy has officially arrived" (Kebahagiaan kecil kami telah tiba), tulisnya.

Kabar kehamilan Velove pertama kali terungkap saat ia menggelar acara Mitoni pada Januari 2025 lalu. Mitoni merupakan tradisi adat Jawa yang dilakukan ketika usia kehamilan menginjak tujuh bulan, dengan tujuan memberikan perlindungan dan doa bagi ibu serta janin yang dikandungnya.

Sebagai figur publik, Velove dikenal cukup tertutup soal kehidupan pribadinya. Pernikahan dengan Zakry Sulisto pun sebelumnya diumumkan secara sederhana melalui unggahan di Instagram pada 23 November 2021.