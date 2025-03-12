Gideon Tengker Desak Polisi Usut Kasus yang Menjerat Rieta Amilia dan Nagita Slavina

JAKARTA - Gideon Tengker mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin, 10 Maret 2025. Kehadirannya bertujuan untuk meminta kepastian terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen yang menjerat mantan istrinya, Rieta Amilia Beta, serta sang anak, Nagita Slavina.

Tak datang sendiri, Gideon didampingi oleh kuasa hukumnya, Erles Rareral.

"Kami datang ke Polda Metro Jaya untuk menanyakan perkembangan kasus yang telah kami laporkan sejak 24 Januari 2024 terkait dugaan pemalsuan tanda tangan, dengan terlapor mantan istri, Rieta Amilia, serta anak-anaknya yang kebetulan turut terlibat dalam kasus ini," ujar Erles kepada wartawan.

Namun, setelah lebih dari setahun berjalan, kasus ini masih belum menemui titik terang. Erles pun berharap agar laporan tersebut segera diproses ke tahap penyidikan.

"Kami meminta kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro, untuk segera melakukan penyelidikan dan meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan," tegasnya.

Pihak Gideon Tengker menduga adanya kejanggalan dalam proses perceraian antara Gideon dan Rieta beberapa tahun lalu. Rieta, yang merupakan mertua Raffi Ahmad, dituding telah memalsukan tanda tangan Gideon untuk kepentingan pribadi.

"Ada beberapa hal yang disiapkan oleh Rieta Amilia Beta dan tim kuasa hukumnya yang tidak sesuai dengan fakta terkait Om Gideon," kata Erles.

Salah satu kejanggalan yang disorot adalah klaim Rieta yang menyatakan telah bertemu dengan Gideon sebelum mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Faktanya, pertemuan tersebut tidak pernah terjadi. Selain itu, alamat yang dicantumkan dalam dokumen perceraian juga tidak sesuai dengan tempat tinggal Gideon yang sebenarnya berada di Bogor.

"Panggilan sidang justru dikirimkan ke alamat lain di Jakarta Pusat, bukan ke tempat tinggal Om Gideon. Akibatnya, beliau tidak pernah menerima surat panggilan dan tidak bisa menghadiri persidangan," jelas Erles.

Setelah pertemuan dengan penyidik Polda Metro Jaya, Erles meminta agar penyidik segera memeriksa seseorang bernama Anita, yang menangani perceraian tersebut.

"Anita adalah kunci dari semua ini. Saya berharap Rieta mau bertemu langsung dengan Om Gideon untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik," ujarnya.