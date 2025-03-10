Kisah Viral Specta: Info Terupdate dari GTV Setiap Hari selama Ramadan

JAKARTA - Ramadan tahun ini akan semakin seru dan update dengan program pilihan GTV, Kisah Viral Specta! Di bulan penuh berkah ini, pastinya selalu ada momen-momen unik, kejadian luar biasa, dan fenomena tak terduga yang bikin heboh media sosial.

Mulai dari tren viral, kisah inspiratif, hingga kejadian absurd yang bikin geleng-geleng kepala. Semua akan dikupas tuntas dalam Kisah Viral Specta di GTV, setiap hari pukul 19.00 WIB.

Selama Ramadan, Kisah Viral Specta akan menemani waktu berbuka puasa dengan konten-konten viral yang ramai diperbincangkan. Dari challenge Ramadan yang ramai di sosial media hingga fenomena sosial yang bikin netizen penasaran.

Tak hanya itu, ada juga cerita inspiratif serta kejadian langka yang bikin momen Ramadan tahun ini terasa semakin spesial!

Bukan sekadar tontonan, Kisah Viral Specta akan jadi panduan lengkap bagi Anda yang mau tetap update tanpa harus scroll medsos seharian. Semua tren dan berita viral akan dibahas lebih jelas, seru, dan pastinya informatif!