MUSIK

Stand Here Alone Gandeng Iksan Skuter di Single Kita Semua Saudara

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |02:54 WIB
Stand Here Alone Gandeng Iksan Skuter di Single Kita Semua Saudara
Stand Here Alone Gandeng Iksan Skuter di Single Kita Semua Saudara
JAKARTA - Setelah sukses dengan Pura-pura Terluka bersama Mr. Botak, Stand Here Alone kembali menghadirkan karya baru dalam album Nusantara. Kali ini, band pop punk asal Bandung tersebut menggandeng musisi folk, Iksan Skuter, yang dikenal dengan lirik-liriknya yang kritis dan penuh makna.

Lagu terbaru mereka, Kita Semua Saudara, lahir dari keresahan bersama yang dibahas dalam diskusi panjang. Stand Here Alone merasa bahwa Iksan Skuter adalah sosok yang tepat untuk diajak berkolaborasi karena kemampuannya dalam menyampaikan perbedaan dengan jelas dan membumi.

"Kami ingin lagu ini lebih dari sekadar karya musik. Kami ingin ada pesan yang tersampaikan, dan Iksan memiliki pendekatan unik dalam mengartikulasikan keresahan menjadi sesuatu yang dapat diterima oleh banyak orang," ujar Mbenk, vokalis Stand Here Alone.

Kolaborasi ini menghasilkan sebuah lagu yang memadukan energi khas Stand Here Alone dengan nuansa mendalam dari musik Iksan Skuter. Kita Semua Saudara bukan sekadar lagu, tetapi juga sebuah refleksi tentang bagaimana keberagaman sudut pandang dapat berpadu dalam harmoni.

