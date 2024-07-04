Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jelang Cerai, Anji Manji dan Wina Natalia Berusaha Kompak demi Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |16:39 WIB
Jelang Cerai, Anji Manji dan Wina Natalia Berusaha Kompak demi Anak
Anji dan Wina Natalia berusaha kompak demi anak (Foto: IG Anji)
A
A
A

BOGOR - Sidang perceraian Erdian Aji Prihartanto alias Anji Manji dan Wina Natalia tak lama lagi akan memasuki sidang putusan pada 18 Juli 2024 di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Kuasa hukum Wina Natalia, Yudhi Bimantara, pun memastikan jika kliennya bersama Anji akan lebih kompak dalam mengutamakan kepentingan anak.

Jelang Cerai, Anji Manji dan Wina Natalia Berusaha Kompak demi Anak

"Tetap, pasti ke depannya akan seperti itu untuk anak komitmen mas Anji dan mba Wina itu tetap mereka menjadi orang tua bagi anak-anak," tutur Yudhi Bimantara usai persidangan hari ini.

Yudhi juga menanggapi konten kondangan bareng Anji dan Wina beberapa waktu lalu. Hal ini dinilai sebagai bukti kliennya akan berpisah secara baik-baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/205/3151448/anji_manji-16ez_large.jpg
Tak Dapat Royalti dari Lagu yang Diciptakan, Anji: Nol Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150697/anji_manji-LRS0_large.jpg
Anji Manji Ikhlas Tak Dapat Performing Rights dari Penyanyi yang Bawakan Lagunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150464/anji_manji-n9ou_large.jpg
Ogah Bahas Royalti Musik, Anji Manji: Sudah Terlalu Bising
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/205/3120945/anji-kqAH_large.jpg
Hari Musik Nasional, Anji Soroti Royalti Musik dan Sistem Direct License
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/205/3118185/anji_musik-27Nr_large.jpg
Anji Manji Jelaskan Sistem Royalti via Direct License: Nggak Repot Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114597/anji_manji-RrdW_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Anji Manji dari Musik hingga Bisnis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement