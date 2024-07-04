Jelang Cerai, Anji Manji dan Wina Natalia Berusaha Kompak demi Anak

BOGOR - Sidang perceraian Erdian Aji Prihartanto alias Anji Manji dan Wina Natalia tak lama lagi akan memasuki sidang putusan pada 18 Juli 2024 di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Kuasa hukum Wina Natalia, Yudhi Bimantara, pun memastikan jika kliennya bersama Anji akan lebih kompak dalam mengutamakan kepentingan anak.

"Tetap, pasti ke depannya akan seperti itu untuk anak komitmen mas Anji dan mba Wina itu tetap mereka menjadi orang tua bagi anak-anak," tutur Yudhi Bimantara usai persidangan hari ini.

Yudhi juga menanggapi konten kondangan bareng Anji dan Wina beberapa waktu lalu. Hal ini dinilai sebagai bukti kliennya akan berpisah secara baik-baik.