Anak Syahrini Pakai Kaus Kaki Seharga UMR Jakarta, Netizen: Bisa Buat Bayar Sekolah

Anak Syahrini Pakai Kaus Kaki Seharga UMR Jakarta, Netizen: Bisa Buat Bayar Sekolah (Foto: IG Syahrini)

JAKARTA - Nama Syahrini memang selalu menjadi sorotan, terutama soal gaya hidupnya yang glamor. Penampilannya yang selalu fashionable kini juga menular ke sang putri, Baby R. Bayi mungil itu kerap tampil dengan outfit menggemaskan yang menarik perhatian netizen.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah kaus kaki yang dikenakan Baby R. Dalam unggahan akun @hermes.selebriti, terlihat Baby R mengenakan jumpsuit berwarna soft pink yang tampak nyaman dan hangat. Penampilannya semakin menggemaskan dengan kaus kaki berwarna senada.

Anak Syahrini Pakai Kaus Kaki Seharga UMR Jakarta, Netizen: Bisa Buat Bayar Sekolah

Namun, yang membuat netizen terkejut adalah fakta bahwa kaus kaki tersebut bukan sembarang kaus kaki. Rupanya, itu adalah produk dari brand fashion mewah Hermes. Kaus kaki bayi seri Cabriole Socks ini terbuat dari bahan rajut cashmere dengan tambahan gambar unicorn yang semakin menambah kesan manis.

Harganya pun tak main-main. Untuk sepasang kaus kaki mungil itu, harganya mencapai Rp4,8 juta—setara dengan gaji UMR Jakarta!