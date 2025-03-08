Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Syahrini Pakai Kaus Kaki Seharga UMR Jakarta, Netizen: Bisa Buat Bayar Sekolah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |12:08 WIB
Anak Syahrini Pakai Kaus Kaki Seharga UMR Jakarta, Netizen: Bisa Buat Bayar Sekolah
Anak Syahrini Pakai Kaus Kaki Seharga UMR Jakarta, Netizen: Bisa Buat Bayar Sekolah (Foto: IG Syahrini)
A
A
A

JAKARTA - Nama Syahrini memang selalu menjadi sorotan, terutama soal gaya hidupnya yang glamor. Penampilannya yang selalu fashionable kini juga menular ke sang putri, Baby R. Bayi mungil itu kerap tampil dengan outfit menggemaskan yang menarik perhatian netizen.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah kaus kaki yang dikenakan Baby R. Dalam unggahan akun @hermes.selebriti, terlihat Baby R mengenakan jumpsuit berwarna soft pink yang tampak nyaman dan hangat. Penampilannya semakin menggemaskan dengan kaus kaki berwarna senada.

Anak Syahrini Pakai Kaus Kaki Seharga UMR Jakarta, Netizen: Bisa Buat Bayar Sekolah
Anak Syahrini Pakai Kaus Kaki Seharga UMR Jakarta, Netizen: Bisa Buat Bayar Sekolah

Namun, yang membuat netizen terkejut adalah fakta bahwa kaus kaki tersebut bukan sembarang kaus kaki. Rupanya, itu adalah produk dari brand fashion mewah Hermes. Kaus kaki bayi seri Cabriole Socks ini terbuat dari bahan rajut cashmere dengan tambahan gambar unicorn yang semakin menambah kesan manis.

Harganya pun tak main-main. Untuk sepasang kaus kaki mungil itu, harganya mencapai Rp4,8 juta—setara dengan gaji UMR Jakarta!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175596/aisyahrani-IZXO_large.jpg
Setelah Chef Devina, Adik Syahrini Kembali Comot Foto Siomay UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175204/aisyahrani-SeWU_large.jpg
Aksi Adik Syahrini Comot Foto Chef Devina Berujung Permintaan Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175000/aisyahrini_dan_devina_hermawan-6ajk_large.jpg
Chef Devina Hermawan Benarkan Adik Syahrini Comot Foto Siomay Miliknya Tanpa Izin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160227/syahrini-sw78_large.jpg
Syahrini Kembali ke Jakarta, Gelar Pesta Ultah Mewah Bertabur Diva
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146025/syahrini-w42I_large.jpg
Reaksi Tak Biasa Syahrini Hadapi Hate Comment Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141226/syahrini-Mh8x_large.jpg
UNESCO Bantah Berikan Penghargaan untuk Syahrini di Cannes Film Festival 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement