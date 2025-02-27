Advertisement
TV SCOOP

Episode Baru KIKO: Adventure in the Future, Ketika The Rebel Sebarkan Lolipop

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |21:05 WIB
Episode Baru KIKO: Adventure in the Future, Ketika The Rebel Sebarkan Lolipop
Kiko dan teman-temannya berebut lolipop dalam episode terbaru KIKO: Adventure in the Future. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Animasi KIKO: Adventure in the Future akan menghadirkan petualangan seru yang akan membawa penonton menjelajahi dunia futuristik di tahun 2200. Animasi ini akan tayang pada Senin (3/3/2025), pukul 15.00 WIB.

Suatu hari, Kiko, Quizee, dan teman-temannya sedang bermain di taman kota. Tiba-tiba pesawat The Rebel datang menyebarkan lolipop, membuat anak-anak dan Karkus-Pupus berebutan. Robot penjaga segera merebut lolipop itu. 

Tindakan The Rebel membuat Kiko dan kawan-kawannya penasaran, apa yang sebenarnya terjadi? Quizee pun membawa mereka ke beberapa tahun silam di mana ada festival kesenian dan olahraga di taman kota yang dihadiri seluruh warga Neo Asri.

Sayangnya, pertandingan motorball yang menggunakan bola terbang, berlangsung rusuh. Bola itu melesat dengan sangat kencang menghantam kompor hingga terjadi ledakan besar. Ledakan itu membuat banyak warga cedera termasuk Lana, istri wali kota Neo Asri. 

Lana yang terluka parah pun harus memakai kursi roda hingga sekarang. Sejak saat itu, Wali Kota mengeluarkan larangan memasak dan melakukan kegiatan yang melibatkan seni dan olahraga berbahaya di kota tersebut.**

(SIS)

