Raissa Ramadhani Bikin Sesi Curhat di Instagram, Ini Alasannya

JAKARTA - Raissa Ramadhani kembali mencuri perhatian para penggemarnya dengan menghadirkan sesi curhat bertajuk With Raissa Ramadhani di Instagram. Melalui sesi ini, penyanyi berbakat tersebut membuka ruang bagi para penggemarnya untuk berbagi cerita dan curahan hati mereka.

Raissa mengungkapkan bahwa ide membuka sesi curhat ini sebenarnya muncul secara spontan saat dirinya tengah berdiskusi dengan tim mengenai strategi promosi albumnya.

"Waktu itu aku sebenarnya sedang diskusi tentang plan to promote album aku. Kita lagi pilah-pilah mau ngapain aja... Eh, pas lagi ngumpul, ada aja teman-temanku yang cerita ini itu. Terus tim aku bilang, ‘kenapa gak buka sesi curhat aja?’ Akhirnya, kita coba jalanin ide itu," ujarnya.

Raissa Ramadhani Bikin Sesi Curhat di Instagram, Ini Alasannya

Bagi Raissa, sesi curhat ini bukan hanya sekadar wadah untuk mendengarkan keluh kesah para penggemar, tetapi juga menjadi cara untuk membangun kedekatan yang lebih personal dengan mereka.

"Sebenarnya sih aku cuma kepengen bisa lebih deket aja sama mereka. Harapannya mereka lebih bisa engage sama aku dan sekaligus bisa jadi kanal komunikasi antara aku dengan mereka. Semoga mereka bisa inget aku dan dengerin lagu aku terus pas galau," katanya.

Tak hanya mendengar, Raissa juga mengaku kerap kali merasa relate dengan kisah-kisah yang dibagikan oleh para penggemarnya.