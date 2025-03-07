Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Fakta Asri Welas usai Jalani Melukat di Bali Usai Resmi Bercerai

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |16:01 WIB
3 Fakta Asri Welas usai Jalani Melukat di Bali Usai Resmi Bercerai
3 Fakta Asri Welas usai Jalani Melukat di Bali Usai Resmi Bercerai (Foto: IG Asri Welas)
A
A
A

JAKARTA - Asri Welas kini telah resmi bercerai dari sang suami, Galiech Ridha setelah membina rumah tangga selama 17 tahun. Rumah tangga mereka kandas imbas berbagai prahara yang membuat keduanya tak bisa lagi bersama.

Setelah resmi bercerai, Asri Welas pun terlihat lebih ceria dan mencoba menikmati kehidupannya sebagai seorang single parent. Belum lama ini, ia juga melakukan melukat yang merupakan tradisi terkenal di Bali.

3 Fakta Asri Welas usai Jalani Melukat di Bali Pasca Resmi Bercerai
3 Fakta Asri Welas usai Jalani Melukat di Bali Pasca Resmi Bercerai

Momen Asri Welas melukat ini juga menjadi sorotan netizen. Tak sendirian, ia juga turut mengunjungi sahabat dan juga selebritis yang menetap di Bali seperti Shanty, Indah Kalalo hingga Happy Salma.

Penasaran, fakta-fakta apa saja tentang Asri Welas yang baru saja melakukan melukat di Bali? Yuk simak informasinya dari akun Instagram, @asri_welas, Jumat (7/3/2025).

1. Bahagia Bertemu Rekan Selebritis

Asri Welas terbang langsung ke Pulau Dewata, Bali untuk menjalani melukat yang bisa memberikan ketenangan. Tak sendirian, Asri juga menyambangi para sahabatnya yakni Shanty, Indah Kalalo dan Happy Salma selama menikmati waktunya di Bali.

Lewat postingan Instagram-nya, terlihat Asri Welas begitu bahagia bisa reunian dengan para selebritis senior ini. Mereka juga menyambut Asri dengan penuh kehangatan dan turut melepas kerinduan.

2. Menikmati Budaya Bali

Prosesi melukat yang dilakukan Asri Welas juga berjalan baik dan lancar. Terlihat wanita 46 tahun ini juga memesona dengan kebaya putih saat melangsungkan prosesi melukat tersebut.

Tak hanya itu, bintang film Keluarga Cemara ini juga menikmati budaya khas Bali yang kental. Ia menyaksikan prosesi berbagai kegiatan adat Bali bersama Happy Salma. Momen ini membuat dirinya semakin humble dan tak henti menebar senyuman.

 

