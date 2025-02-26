Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap Alasan Asri Welas Ceraikan Galiech Ridha, Temukan Bukti Mengejutkan

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |17:15 WIB
Terungkap Alasan Asri Welas Ceraikan Galiech Ridha, Temukan Bukti Mengejutkan
Terungkap Alasan Asri Welas Ceraikan Galiech Ridha, Temukan Bukti Mengejutkan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Asri Welas akhirnya mengungkap alasan di balik keputusannya menceraikan sang suami, Galiech Ridha. Ia mengaku sudah menemukan bukti mengejutkan tentang perilaku suaminya sejak empat hingga lima tahun lalu.

Fakta mengejutkan itu membuatnya syok dan sulit bernapas. Hal ini ia ceritakan dalam podcast Melaney Ricardo, di mana ia tampak emosional mengingat kembali perjalanan rumah tangganya yang penuh lika-liku.

Asri mengungkap bahwa ia mendapat "tanda" pertama tentang perilaku suaminya sekitar empat tahun lalu, tepatnya saat pandemi.

Terungkap Alasan Asri Welas Ceraikan Galiech Ridha, Temukan Bukti Mengejutkan
Terungkap Alasan Asri Welas Ceraikan Galiech Ridha, Temukan Bukti Mengejutkan

"Dikasih tanda, empat lima tahun lalu. Gue nggak menyangka. Gue sampai nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu, sampai sesak. Gue menemukan hal-hal itu pas pandemi," ungkapnya, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Rabu (26/2/2025).

Namun, Asri tidak menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya dilakukan oleh suaminya. Hal ini membuat warganet berspekulasi, banyak yang menduga bahwa Galiech Ridha berselingkuh.

Meski sudah mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, Asri tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya selama lima tahun. Ia bahkan sempat mengadukan hal ini kepada mertuanya, tetapi masalah tidak kunjung selesai.

"Tiba-tiba dikasih tahu, gitu aku kirim ke orangtuanya. Saya nggak sanggup, saya enggak bisa seperti ini," lanjutnya.

Bahkan, ketika ia curhat kepada ibunya, sang ibu meminta Asri untuk tetap bertahan.

"Ibuku nggak boleh (bercerai). Ibuku suruh bertahan. (Kata ibu) kadang memang cobaan seperti itu, banyak perempuan lain juga mengalami hal itu. Kalau perlu, ke psikolog keluarga. Oke, aku cobain, aku jalanin semua," kenangnya.

Namun, meski sudah berusaha, Galiech tak kunjung berubah. Asri terus menemukan bukti-bukti baru hingga akhirnya ia tak sanggup lagi bertahan.

Tahun demi tahun berlalu, Asri semakin banyak mendapatkan bukti mengejutkan tentang suaminya.

"Ternyata tahun kedua, ketiga, keempat dikasih hal-hal baru lagi. Jadi aku tahu, clear ya. Aku lihat makin getting worse ya, terus bukti-bukti makin banyak. Banyak hal-hal yang sangat bikin aku surprise bertambah," jelasnya.

Tak hanya itu, Asri juga menerima banyak pesan langsung (DM) dari orang-orang yang memberikan bukti tambahan.

"Banyak DM masuk, banyak bukti-bukti lain yang bilang betul fotonya, videonya. Jadi aku berasa ya sudah aku relain, aku ikhlasin," tuturnya.

 

