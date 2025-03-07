Jennie BLACKPINK Rilis Album Solo Ruby, Duet dengan Dua Lipa

SEOUL - Jennie Ruby Jane, atau yang lebih dikenal sebagai Jennie BLACKPINK, resmi merilis album solo perdananya berjudul Ruby pada Jumat (7/3/2025). Album ini dirilis melalui label miliknya, Odd Atelier, yang bekerja sama dengan Columbia Records.

Album Ruby berisi 15 lagu dan menghadirkan berbagai kolaborasi dengan musisi ternama dunia, termasuk Dua Lipa. Lewat unggahan di Instagram @jennierubyjane, Jennie mengonfirmasi kerja samanya dengan penyanyi asal Inggris tersebut dengan membagikan foto mereka berdua.

"Dua Me Handlebars," tulis Jennie dalam unggahannya.

Dalam foto tersebut, Jennie dan Dua Lipa tampil memukau dengan gaya yang elegan. Keduanya siap menggebrak industri musik dengan kolaborasi mereka dalam lagu Handlebars, yang dirilis bersamaan dengan album Ruby.