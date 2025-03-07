Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jennie BLACKPINK Rilis Album Solo Ruby, Duet dengan Dua Lipa

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |06:27 WIB
Jennie BLACKPINK Rilis Album Solo Ruby, Duet dengan Dua Lipa
Jennie BLACKPINK Rilis Album Solo Ruby, Duet dengan Dua Lipa (Foto: IG Jennie)
A
A
A

SEOUL - Jennie Ruby Jane, atau yang lebih dikenal sebagai Jennie BLACKPINK, resmi merilis album solo perdananya berjudul Ruby pada Jumat (7/3/2025). Album ini dirilis melalui label miliknya, Odd Atelier, yang bekerja sama dengan Columbia Records.

Album Ruby berisi 15 lagu dan menghadirkan berbagai kolaborasi dengan musisi ternama dunia, termasuk Dua Lipa. Lewat unggahan di Instagram @jennierubyjane, Jennie mengonfirmasi kerja samanya dengan penyanyi asal Inggris tersebut dengan membagikan foto mereka berdua.

Jennie BLACKPINK Rilis Album Solo Ruby, Duet dengan Dua Lipa
Jennie BLACKPINK Rilis Album Solo Ruby, Duet dengan Dua Lipa

"Dua Me Handlebars," tulis Jennie dalam unggahannya.

Dalam foto tersebut, Jennie dan Dua Lipa tampil memukau dengan gaya yang elegan. Keduanya siap menggebrak industri musik dengan kolaborasi mereka dalam lagu Handlebars, yang dirilis bersamaan dengan album Ruby.

