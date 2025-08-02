Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jennie BLACKPINK Bikin Heboh, Tampil Berani dengan Bodysuit Hitam di Bandara

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |08:10 WIB
Jennie BLACKPINK Bikin Heboh, Tampil Berani dengan Bodysuit Hitam di Bandara
Jennie BLACKPINK Bikin Heboh di Bandara, Tampil Berani dengan Bodysuit Hitam. (Foto: YG Entertainment)
A
A
A

INCHEON - Jennie BLACKPINK menuai pro dan kontra imbas pilihan outfitnya yang terbilang 'berani' saat akan berangkat ke Paris, Perancis. 

Mengutip Allkpop, Sabtu (2/8/2025), Jennie berangkat dari Bandara Internasional Incheon, pada 1 Agustus 2025, bersama rekan satu grupnya, Jisoo.

Jennie tampil serba hitam dalam balutan bodysuit, baggy sweatpants, dan outer oversize yang dipakainya hanya di bahu kiri.

Jennie BLACKPINK
Jennie BLACKPINK Bikin Heboh di Bandara, Tampil Berani dengan Bodysuit Hitam. (Foto: YG Entertainment)

Pelantun SOLO itu menutupi wajahnya dengan topi bertuliskan 'NO FUN', masker, dan kacamata hitam. Sebagai pelengkap, dia memakai headphone hitam, slingbag, dan sandal.   

Penampilan Jennie BLACKPINK itu kemudian viral di berbagai forum online di Korea Selatan dan memicu pro dan kontra di antara fans dan warganet. 

Beberapa menilai, pilihan outfit Jennie tersebut terlibat tak enak dipandang. "Duh, celananya terlalu turun. Outfit itu terlihat jelek di badan Jennie," ungkap seorang netizen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
