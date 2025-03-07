Aman Indonesian Idol Hadirkan Karya Spesial Sambut Hari Musik Nasional

JAKARTA - Rahman Saidi Waraiya, yang lebih dikenal dengan nama panggung Aman, pernah merasakan ketatnya persaingan di panggung Indonesian Idol 2023. Meski perjalanannya terhenti di babak Top 10, musisi asal Werinama, Maluku, kelahiran 14 Desember 1997 ini tak menyerah untuk terus berkarya di industri musik Indonesia.

Pada 2024, Aman merilis single perdananya berjudul Semu di bawah naungan label musik Dua Suara Media. Lagu tersebut mendapat respons positif dan berhasil menembus berbagai tangga lagu, termasuk masuk ke lebih dari 43 ribu playlist di Spotify serta meraih jutaan penonton di YouTube.

Kini, dalam rangka menyambut Hari Musik Nasional yang diperingati setiap 9 Maret, Aman kembali meluncurkan single terbaru berjudul Kini.

"Peluncuran single Kini ini juga untuk menyambut momen Hari Musik Nasional 2025," ujar Aman, yang saat ini menetap di Bandung.

Lagu Kini mengusung genre pop retro dan telah mendapat apresiasi dengan masuk ke dalam jajaran 10 Lagu Enak versi INDOMUSICGRAM. Aman optimistis lagu terbarunya ini bisa mengikuti jejak kesuksesan Semu.

"Semoga single Kini yang dirilis oleh label Dua Suara Media ini bisa diterima di pasar musik Tanah Air dan menjadi lagu yang hits di masyarakat," harapnya saat berbincang di kantor Dua Suara Media, BSD City, Tangerang.

Secara lirik, Kini menceritakan tentang seseorang yang baru menyadari bahwa hidupnya terasa hampa tanpa kehadiran orang terkasih. Lagu ini menggambarkan bagaimana cinta memiliki kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan manusia.

"Cinta itu ada di mana-mana, menguasai ruang dan waktu, bahkan bisa sampai ke Antartika. Cinta itu tanpa batas dan sifatnya interaksi, tidak bisa sendirian, harus berpasangan," ungkap Aman, yang merupakan alumni jurusan Farmasi Apoteker di UHAMKA Jakarta.

Pesan ini juga divisualisasikan dalam video musik Kini, yang disutradarai oleh Faisal Furgon. Dengan konsep yang menggambarkan kedekatan antar manusia, video klip ini menampilkan berbagai adegan dengan talent perempuan dan anak-anak. Lagu Kini yang easy listening diharapkan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dan lintas generasi.

Aman pun berharap lagunya bisa menjadi karya yang abadi.

"Semoga Kini bisa dinikmati oleh semua orang di berbagai platform digital dan video musiknya bisa diterima oleh banyak penonton di YouTube," tambahnya.