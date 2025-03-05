Rossa Gelar Konser Here I Am 23 Mei 2025, Ajakan Mengapresiasi Diri Sendiri

JAKARTA - Rossa akan kembali menggelar konser dengan lagu-lagu andalannya yang masih terus didengar hingga saat ini. Di tahun ke-29 berkarya, penyanyi yang dijuluki Queen of Pop ini akan menggelar konser bertajuk "Here I Am" di Indonesia Arena, Jakarta, 23 Mei 2025.

Masih belum hilang dalam ingatan konser "Rossa 25 Shining Years (2022)" yang menjadi sorotan, kini Rossa siap menyuguhkan penampilan istimewa yang begitu berkesan karena konser 'Here I Am' ini menjadi refleksi dari perjalanan karier Rossa yang sudah sampai di tahun ke-29.

Dengan judul “Here I Am”, Rossa ingin menyampaikan pesan untuk selalu menerima keadaan diri sendiri tanpa rendah diri. Sebab, Rossa melihat fenomena di mana saat ini banyak orang yang merasa tertekan karena merasa tak puas dengan apa yang ada dalam dirinya.

"Sebetulnya saat-saat ini kita semua lagi suka bilang, ‘Aduh gue kena mental.’ Pressure sekeliling seolah nggak puas dengan diri sendiri," ujar Rossa dalam konferensi pers di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).

Rossa ingin “Here I Am” menjadi pengingat ketika seseorang merasa tak cukup dengan dirinya, dia bisa merefleksikan diri, mengingat kembali perjalanan hidupnya yang sudah dilalui dengan lika-likunya agar lebih menghargai diri sendiri.

"’Here I Am’ ini aku ingin bilang ke semua orang, justru bangga, kita udah jalan panjang banget dari lahir, SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin kerja. Jarang apresiasi diri sendiri," katanya.