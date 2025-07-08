Rossa Sebut Gaji Penyanyi Tak Menentu, Kini Bijak Kelola Uang

JAKARTA – Penyanyi Rossa ikut menanggapi unggahan Melly Goeslaw yang sempat memperlihatkan nominal transfer royalti musik dari lagu-lagu ciptaannya. Melly diketahui menerima sekitar Rp4,9 juta dan menegaskan pendapatan sebagai musisi sangat fluktuatif—kadang besar, kadang juga kecil.

Rossa pun sepakat dengan pendapat tersebut. Ia mengungkapkan realita serupa sebagai penyanyi yang penghasilannya sangat bergantung pada jumlah pekerjaan yang datang setiap bulan.

“Sebagai penyanyi aku juga sama dengan yang lain, dalam sebulan kadang ada penghasilan besar, kadang kecil, tergantung banyak kerjaan atau tidaknya,” tulis Rossa melalui akun Instagram-nya, @itsrossa910, Selasa (8/7/2025).

Rossa

Ibu satu anak itu menjelaskan, pendapatan sebagai penyanyi tidak bisa dipatok pasti. Karena itulah ia berusaha untuk selalu bijak dalam mengelola keuangan, terutama dengan menabung dan tidak menghabiskan penghasilan secara impulsif.

“Kuncian aku adalah, bijak memakai uang dan menabung, sambil terus berkarya buat kebahagiaan sendiri dan juga orang lain yang menikmati karya aku,” tambah pelantun Ayat-Ayat Cinta tersebut.

Namun, tidak semua netizen memberikan respons positif. Ada pula komentar sinis yang mempertanyakan pernyataan Rossa, mengingat statusnya sebagai penyanyi papan atas dengan bayaran manggung yang tentu tak sedikit.