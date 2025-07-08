Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rossa Sebut Gaji Penyanyi Tak Menentu, Kini Bijak Kelola Uang

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |15:20 WIB
Rossa Sebut Gaji Penyanyi Tak Menentu, Kini Bijak Kelola Uang
Rossa Sebut Gaji Penyanyi Tak Menentu, Kini Bijak Kelola Uang (Foto: IG Rossa)
A
A
A

JAKARTA – Penyanyi Rossa ikut menanggapi unggahan Melly Goeslaw yang sempat memperlihatkan nominal transfer royalti musik dari lagu-lagu ciptaannya. Melly diketahui menerima sekitar Rp4,9 juta dan menegaskan pendapatan sebagai musisi sangat fluktuatif—kadang besar, kadang juga kecil.

Rossa pun sepakat dengan pendapat tersebut. Ia mengungkapkan realita serupa sebagai penyanyi yang penghasilannya sangat bergantung pada jumlah pekerjaan yang datang setiap bulan.

“Sebagai penyanyi aku juga sama dengan yang lain, dalam sebulan kadang ada penghasilan besar, kadang kecil, tergantung banyak kerjaan atau tidaknya,” tulis Rossa melalui akun Instagram-nya, @itsrossa910, Selasa (8/7/2025).

Rossa
Rossa

Ibu satu anak itu menjelaskan, pendapatan sebagai penyanyi tidak bisa dipatok pasti. Karena itulah ia berusaha untuk selalu bijak dalam mengelola keuangan, terutama dengan menabung dan tidak menghabiskan penghasilan secara impulsif.

“Kuncian aku adalah, bijak memakai uang dan menabung, sambil terus berkarya buat kebahagiaan sendiri dan juga orang lain yang menikmati karya aku,” tambah pelantun Ayat-Ayat Cinta tersebut.

Namun, tidak semua netizen memberikan respons positif. Ada pula komentar sinis yang mempertanyakan pernyataan Rossa, mengingat statusnya sebagai penyanyi papan atas dengan bayaran manggung yang tentu tak sedikit.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163899/rossa-Umhz_large.jpg
Cerita Rossa Kabur dari Rumah Sakit demi Penuhi Kontrak Manggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163573/rossa_dan_ivan_gunawan-8em4_large.jpg
Rossa Akui Pernah Pacari Ivan Gunawan saat Sekolah, Kenalan di Sebuah Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/33/3150113/rossa-De7H_large.jpg
Ketika Rossa Dikira Emak-Emak Facebook karena Hasil Video Kurang HD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/205/3145622/rossa-AJGW_large.jpg
Rossa Isyaratkan Terjun ke Politik demi Perjuangkan Nasib Industri Musik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134626/rossa-5w6B_large.jpg
Gugup Jelang Konser, Rossa Alami Asam Lambung Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134598/rossa-w8TL_large.jpg
Rossa Bakal Gunakan Mic Seharga Ratusan Juta di Konser 30 Tahun Here I Am
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement