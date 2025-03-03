Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Fans Berat, Shakirra Vier Bawakan Lagu Rony Parulian di Indonesian Idol Season XIII

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |23:23 WIB
Fans Berat, Shakirra Vier Bawakan Lagu Rony Parulian di Indonesian Idol Season XIII
Fans Berat, Shakirra Vier Bawakan Lagu Rony Parulian di Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sejak awal audisi Indonesian Idol Season XIII, Shakirra Vier sudah mengungkapkan kekagumannya pada Rony Parulian. Tak hanya tampan, baginya Rony memiliki pesona tersendiri.

Maka ketika Indonesian Idol Season XIII memberi kesempatan bagi para kontestan membawakan lagu idolanya, Shakirra memilih membawakan Mengapa, single yang dirilis Rony pada 20 Oktober 2023. 

Shakirra Vier
Shakirra Vier membawakan lagu Mengapa di Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)

Shakirra membawakan lagu yang bercerita tentang perjuangan cinta itu dengan penuh penghayatan. Mojang Bandung ini bahkan sukses menyuguhkan versi berbeda dari lagu Mengapa.

Penampilan ciamik Shakirra Vier itu diganjar tiga standing ovation dari para judges: Rossa, Anang, dan BCL. Rossa menilai, Shakirra mampu mengontrol dinamika dan ekspresi dengan baik.

Sehingga, lagu Mengapa mampu menusuk hati pendengar lebih dalam. “Kamu memberikan jiwa berbeda pada lagu ini, sesuatu dari sudut pandang perempuan. Mudah-mudahan kamu bisa menunjukkan potensi yang lebih besar lagi," ujar Rossa.

Indonesian Idol Season XIII
Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Meedia)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
