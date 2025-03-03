Fokus Ibadah, Ivan Gunawan Batasi Job Selama Ramadan 2025

JAKARTA - Ivan Gunawan mengaku sangat antusias menyambut datangnya bulan suci Ramadan 2025. Tahun ini, Ivan mengaku akan fokus beribadah dengan membatasi tawaran job di dunia hiburan.

Pria yang akrab disapa Igun itu tak ingin menyia-nyiakan pahala dari tiap ibadah yang ia kerjakan.

"Aku tuh kayak bener-bener nggak mau terlalu banyak pekerjaan, jadi aku ada live beberapa acara yang aku bikin di rumah, supaya aku bisa shalat di rumah, bisa bener-bener ibadah di rumah," ujar Ivan Gunawan kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat belum lama ini.

"Jadi pengen banyak waktu di rumah sama keluarga, walaupun aku ada acara buka puasa," sambungnya.