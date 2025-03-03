Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ivan Gunawan Bangun Musala di Rumah demi Fokus Ibadah selama Ramadan

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |17:05 WIB
Ivan Gunawan Bangun Musala di Rumah demi Fokus Ibadah selama Ramadan
Ivan Gunawan Bangun Musala di Rumah demi Fokus Ibadah selama Ramadan. (Foto: Instagram?@ivan_gunawan)
JAKARTA - Ivan Gunawan punya cara berbeda dalam menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Demi fokus dan lebih nyaman beribadah, sang presenter memilih membangun musala di dalam kediaman pribadinya. 

“Jadi kalau punya banyak waktu, aku bisa menjamu teman-teman di rumah saja. Dari isya sampai sahur kami ibadah di rumah saja karena ada musala kan,” ujarnya saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada 2 Maret 2025.

Musala yang dimaksud Ivan Gunawan tersebut dibangun dengan merombak salah satu kamar mandi di rumahnya. Kebetulan, kamar mandi berukuran cukup besar tersebut memang jarang digunakannya. 

Ivan Gunawan
Ivan Gunawan bangun musala demi ibadah lebih nyaman. (Foto: Instagram/@ivan_gunawan)

“Karena tidak pernah dipakai, jadi ya sudah aku ubah saja jadi musala. Insya Allah, terpakai selama Ramadan ini,” ungkap presenter 43 tahun yang juga dikenal sebagai desainer ternama tersebut. 

Tahun ini, Ivan Gunawan enggan mengumbar targetnya dalam hal ibadah. Dia menilai, publik tak perlu tahu apa yang menjadi keinginannya dalam hal ibadah demi menghindari riya. 

“Soal target (ibadah) ilahi ta'ala ya. Orang lain tak perlu tahu lah, malu. Aku hanya berharap, Ramadan tahun ini lebih berkesan dan semua orang bisa beribadah lebih baik lagi dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Ivan Gunawan.*

(SIS)

