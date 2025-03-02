Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 70

JAKARTA - Arini mulai curiga akan banyak hal. Ia bingung kenapa Emil bisa tahu banyak hal-hal yang bahkan hanya diketahui oleh dirinya dan Lingga. Arini pun kemudian menanyakan ke Lingga apakah Lingga sempat cerita ke orang lain tentang rencana staycation mereka kemarin.



Lingga berkata tidak. DIa menjelaskan hanya cerita ke Pertiwi ketika pagi dan Pertiwi langsung mengirimkan bunga.

Emil yang mengawasi lewat hidden cam mulai merasa waswas karena Arini ternyata lebih pintar dari dugaannya.

Mampukah Arini membongkar semua hal yang dilakukan Emil? Saksikan Layar Drama “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)