Felisha Stefia Hadirkan Lagu Bermakna untuk Generasi Muda

JAKARTA - Felisha Stefia kembali meramaikan industri musik Indonesia dengan merilis single terbarunya yang berjudul Tak Tahu. Lagu ini mengangkat kegelisahan remaja dalam menghadapi ketidakpastian masa depan, namun tetap membawa pesan optimisme dan semangat untuk terus berjuang.

Felisha telah menekuni dunia musik sejak kecil. Berawal dari sekadar hobi, ia kemudian mengasah bakatnya melalui les vokal hingga berhasil meraih prestasi di tingkat internasional.

Tahun lalu, ia berhasil meraih juara tiga dalam kompetisi Asia Pacific International Art Festival yang diselenggarakan di Beijing, China.

“Kemenangan ini bukan hanya tentang piala, tapi juga keyakinan bahwa mimpi bisa menjadi nyata jika kita mau berusaha,” ujar Felisha.

Kesuksesan tersebut semakin mendorongnya untuk terus berkarya. Salah satunya adalah lagu "Tak Tahu", yang diproduseri oleh JERRICOEV.

Lagu ini hadir dengan aransemen easy listening yang sesuai dengan karakter anak muda. Felisha berharap karyanya bisa memberikan inspirasi dan semangat bagi para pendengar.

“Kita harus percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan waktu yang tepat untuk kita. Yang penting, tetap semangat dan percaya pada proses,” tambahnya.

