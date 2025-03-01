Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Felisha Stefia Hadirkan Lagu Bermakna untuk Generasi Muda

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |01:54 WIB
Felisha Stefia Hadirkan Lagu Bermakna untuk Generasi Muda
Felisha Stefia Hadirkan Lagu Bermakna untuk Generasi Muda (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Felisha Stefia kembali meramaikan industri musik Indonesia dengan merilis single terbarunya yang berjudul Tak Tahu. Lagu ini mengangkat kegelisahan remaja dalam menghadapi ketidakpastian masa depan, namun tetap membawa pesan optimisme dan semangat untuk terus berjuang.

Felisha telah menekuni dunia musik sejak kecil. Berawal dari sekadar hobi, ia kemudian mengasah bakatnya melalui les vokal hingga berhasil meraih prestasi di tingkat internasional. 

Tahun lalu, ia berhasil meraih juara tiga dalam kompetisi Asia Pacific International Art Festival yang diselenggarakan di Beijing, China.

“Kemenangan ini bukan hanya tentang piala, tapi juga keyakinan bahwa mimpi bisa menjadi nyata jika kita mau berusaha,” ujar Felisha.

Multitalenta, Arin Azraghevira Indarta Terpilih Jadi Puteri Remaja Indonesia
Felisha Stefia Hadirkan Lagu Bermakna untuk Generasi Muda

Kesuksesan tersebut semakin mendorongnya untuk terus berkarya. Salah satunya adalah lagu "Tak Tahu", yang diproduseri oleh JERRICOEV.

Lagu ini hadir dengan aransemen easy listening yang sesuai dengan karakter anak muda. Felisha berharap karyanya bisa memberikan inspirasi dan semangat bagi para pendengar.

“Kita harus percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan waktu yang tepat untuk kita. Yang penting, tetap semangat dan percaya pada proses,” tambahnya.

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement