HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Duka, Artis Michelle Trachtenberg Meninggal Dunia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |08:31 WIB
Kabar Duka, Artis Michelle Trachtenberg Meninggal Dunia
Kabar Duka, Artis Michelle Trachtenberg Meninggal Dunia (Foto: Film 17 Again)
A
A
A

LOS ANGELES - Michelle Trachtenberg dikonfirmasi meninggal dunia pada usia 39 tahun. Menurut keterangan Departemen Kepolisian New York (NYPD) sang aktris meninggal di kediamannya.

Dilansir People, pihak kepolisian menerima panggilan darurat 911 pada 26 Februari sekitar pukul 08.00 pagi di 1 Columbus Place, New York City.

"Saat tiba, petugas menemukan seorang wanita berusia 39 tahun dalam kondisi tidak sadarkan diri dan tidak responsif. Tim medis darurat segera datang ke lokasi dan menyatakan korban meninggal dunia. Tidak ada indikasi tindak kriminal," ujar perwakilan NYPD.

Kabar Duka, Artis Michelle Trachtenberg Meninggal Dunia
Kabar Duka, Artis Michelle Trachtenberg Meninggal Dunia

Hingga saat ini, penyelidikan masih berlangsung. Otoritas kesehatan Kota New York menyatakan bahwa belum ada informasi tambahan yang dapat dibagikan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
