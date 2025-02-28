Dimas Seto dan Dhini Aminarti Kembali Gelar Run for Humanity demi Kemanusiaan

BANDUNG - Dimas Seto dan Dhini Aminarti kembali menghelat Run for Humanity. Di penyelenggaraan ketiga, acara ini dijadwalkan berlangsung pada 20 April 2025 di Bandung, Jawa Barat.

Run for Humanity bukan sekadar perlombaan lari biasa, tetapi juga mengusung misi kemanusiaan, dengan fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan.

"Acara ini bukan hanya ajang lari, tapi insya Allah juga menjadi kegiatan kemanusiaan yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan," ujar Dimas Seto dalam konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Dimas juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan tahun ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bandung. Selain itu, acara ini gratis dan terbuka untuk semua orang, dengan harapan semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap sesama.

"Kami yakin semangat berlari ada pada setiap individu. Selain itu, kami ingin mengajak lebih banyak orang untuk peduli terhadap sesama melalui kegiatan ini," tambahnya.

Sejumlah figur publik seperti Fitri Tropica, Soraya Larasati, dan Daffa Wardhana turut meramaikan acara ini. Bahkan bagi Daffa, momen ini terasa spesial karena menjadi ajang lari pertama yang diikutinya bersama keluarga.