Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dimas Seto dan Dhini Aminarti Kembali Gelar Run for Humanity demi Kemanusiaan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |01:31 WIB
Dimas Seto dan Dhini Aminarti Kembali Gelar Run for Humanity demi Kemanusiaan
Dimas Seto dan Dhini Aminarti Kembali Gelar Run for Humanity demi Kemanusiaan (Foto: IG Dimas)
A
A
A

BANDUNG - Dimas Seto dan Dhini Aminarti kembali menghelat Run for Humanity. Di penyelenggaraan ketiga, acara ini dijadwalkan berlangsung pada 20 April 2025 di Bandung, Jawa Barat.

Run for Humanity bukan sekadar perlombaan lari biasa, tetapi juga mengusung misi kemanusiaan, dengan fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan.

"Acara ini bukan hanya ajang lari, tapi insya Allah juga menjadi kegiatan kemanusiaan yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan," ujar Dimas Seto dalam konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Dimas juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan tahun ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bandung. Selain itu, acara ini gratis dan terbuka untuk semua orang, dengan harapan semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap sesama.

Dimas Seto dan Dhini Aminarti Kembali Gelar Run for Humanity 2025 demi Kemanusiaan
Dimas Seto dan Dhini Aminarti Kembali Gelar Run for Humanity 2025 demi Kemanusiaan

"Kami yakin semangat berlari ada pada setiap individu. Selain itu, kami ingin mengajak lebih banyak orang untuk peduli terhadap sesama melalui kegiatan ini," tambahnya.

Sejumlah figur publik seperti Fitri Tropica, Soraya Larasati, dan Daffa Wardhana turut meramaikan acara ini. Bahkan bagi Daffa, momen ini terasa spesial karena menjadi ajang lari pertama yang diikutinya bersama keluarga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/33/3091673/dimas_seto-eWVT_large.jpg
Run for Humanity, Dukungan Dimas Seto dan Dhini Aminarti untuk Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/33/3074519/dimas_seto-jW3O_large.jpg
Biodata dan Agama Dimas Seto yang Sempat Dituding Jadi Selingkuhan Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028628/dhini-aminarti-ogah-umbar-masalah-dengan-suami-ke-media-sosial-OylsJux3Lc.jpg
Dhini Aminarti Ogah Umbar Masalah dengan Suami ke Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/33/2927197/rumah-tangga-jauh-dari-isu-miring-dimas-seto-romantis-sama-pasangan-itu-harus-DcxTj0C8sF.jpg
Rumah Tangga Jauh dari Isu Miring, Dimas Seto: Romantis sama Pasangan Itu Harus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/33/2895915/belum-dikaruniai-momongan-dimas-seto-dan-dhini-aminarti-punya-46-anak-asuh-8B6vEHUFWJ.jpg
Belum Dikaruniai Momongan, Dimas Seto dan Dhini Aminarti Punya 46 Anak Asuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/22/33/2598247/dimas-seto-saksikan-kepergian-sang-ayah-cuma-sekali-tarikan-nafas-oflllP1xfT.jpg
Dimas Seto Saksikan Kepergian Sang Ayah: Cuma Sekali Tarikan Nafas
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement