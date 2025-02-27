Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kisah Inspiratif Inul Wujudkan Mimpi Jadi Pedangdut dalam Series MNCTV Inul & Adam

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |20:09 WIB
Kisah Inspiratif Inul Wujudkan Mimpi Jadi Pedangdut dalam Series MNCTV <i>Inul & Adam</i>
Kisah Inspiratif Inul Wujudkan Mimpi Jadi Pedangdut dalam Series MNCTV Inul & Adam. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV menghadirkan serial baru lewat platinum original series Vision+, Inul & Adam. Series yang dibintangi Inul Daratista dan Ari Wibowo ini akan memulai masa tayangnya di MNCTV, mulai Jumat, 28 Februari 2025, pukul 23.00 WIB.

Kisahnya tentang Inul, seorang perempuan desa yang memiliki mimpi besar untuk menjadi biduan dangdut ternama di Ibu Kota. Dengan tekad kuat, dia nekat merantau ke Jakarta untuk mengikuti audisi musik dangdut. 

Series Inul dan Adam
Series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)

Namun, takdir berkata lain. Impian Inul harus terkubur karena dia terlambat mendaftar audisi. Alih-alih menyerah, dia mengambil kesempatan kerja sebagai asisten pribadi seorang pengacara ternama, Adam Suseno (Ari Wibowo). 

Series Inul & Adam tidak hanya menghadirkan cerita menarik, namun juga diisi deretan artis ternama Indonesia. Selain Inul dan Ari, juga ada Cathy Fakandi, Arie Kriting, Komeng, hingga komedian Eko Patrio. 

Perpaduan aktor dan komedian legendaris membuat series ini menjadi tontonan penuh gelak tawa dan tak terlupakan. Karena itu jangan lewatkan series Inul & Adam di MNCTV, mulai Jumat, 28 Februari 2025, pukul 23.00 WIB.**

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
