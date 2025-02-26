Biodata dan Agama Dhena Devanka, Mantan Istri Jonathan Frizzy yang Diisukan Rebut Suami Dinna Olivia

JAKARTA - Dhena Devanka tengah menjadi perbincangan hangat karena dikaitkan dengan suami Dinna Olivia. Menanggapi hal tersebut, Dhena Devanka meluapkan kekesalannya kepada seseorang yang menurutnya selalu saja memfitnahnya.

Diduga sosok itu adalah sang mantan suami, Jonathan Frizzy. Sebab, Dhena menyebut bahwa dirinya sudah difitnah sejak masih berstatus sebagai istri.

Bahkan, fitnah itu masih saja muncul meski dirinya sudah tiga tahun bercerai dari Ijonk. Dhena mengungkap bahwa saat ini muncul buzzer yang menggiring opini bahwa dirinya menjadi perebut suami orang, yakni suami Dinna Olivia.

Sebelumnya, pernikahan Dhena Devanka dan Jonathan Frizzy sempat menjadi sorotan karena diwarnai dengan isu orang ketiga hingga berakhir perceraian pada 2022 lalu.

Diketahui pasangan ini melangsungkan pernikahan secara tertutup di Gereja Glow Fellowship Centre pada 24 Mei 2012.

Pernikahan mereka pun sempat menghebohkan karena Dhena diduga pindah agama saat menikah. Tapi Dhena mengaku selama ini dirinya masih beragama Islam. Dhena pun sempat mengungkap keinginan ingin menjalani ibadah umroh bersama ibunya.

Dari pernikahan ini keduanya dikaruniai tiga anak, yakni Zoe Joanna Frizzy Simanjuntak, Zack Jaden Frizzy Simanjuntak, dan Zayn Frizzy Simanjuntak