HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinetron Suparman Reborn 4 Hadir Lebih Menarik selama Ramadan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |12:38 WIB
Sinetron Suparman Reborn 4 Hadir Lebih Menarik selama Ramadan
Sinetron Suparman Reborn 4 Hadir Lebih Menarik selama Ramadan. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinetron Suparman Reborn 4 siap menemani santap sahur pemirsa MNCTV selama bulan suci Ramadan. Dengan episode dan karakter baru, sinetron ini akan tayang setiap hari pukul 02.00 WIB.

Sinetron ini akan menjadi proyek comeback Damar Rizal yang kembali berperan sebagai Suparman. Selain itu, ada pula Asep Mulyana (Bomber), Eldania Zahra (Nopi), Kokom Kumalasari (Tante Leni), Erawati Handayani (Rosita), dan Tanti Nurlina (Mimah).

Menariknya, Suparman Reborn 4 akan menghadirkan cerita lebih fresh dengan porsi adegan laga yang lebih banyak dari musim-musim sebelumnya. Kali ini, keberadaan geng penjahat yang terkoordinir akan menjadi isu utama dalam series ini.

Tak hanya itu, kisah asmara juga menjadi ‘bumbu’ menarik dalam sinetron ini. Kehadiran Novi si penjual kopi cantik, berpotensi membangun kisah cinta segitiga antara dirinya, Suparman, dan salah seorang hunter.

Menyuguhkan visual alam Garut yang memesona, series Suparman Reborn 4 bersetting setahun setelah Suparman meninggalkan Bandung dan kembali ke Garut. Namun kampung halamannya itu sedang tidak baik-baik saja. 

Garut sedang tidak aman meski di sana ada tiga petugas hunter yang dikomandoi oleh Hendarsa. Saat berkunjung ke warung kopi Novi bersama Bomber, Suparman mendengar kalau Geng Maling pimpinan Momon akan mengambil sepeda Pepen secara paksa.

Nah berikut deretan cast sinetron Suparman Reborn 4:

1.Damar Rizal (Suparman)

Karakter utama sinetron Suparman Reborn ini digambarkan berprofesi sebagai tukang ojek. Dia digambarkan memiliki jiwa ksatria yang sangat tinggi sehingga tak jarang menolong sesama dengan ciri khasnya memakai jaket merah.

2.Asep Mulyana (Bomber)

Bomber merupakan teman Suparman yang merupakan pemilik bengkel motor. Karakter ini digambarkan memiliki konflik dengan istri dan kedua anaknya yang sedang memasuki usia remaja.

3.Eldania Zahra (Novi)

Penjual kopi cantik ini merupakan salah satu pelanggan setia ojek Suparman. Dia kerap digoda oleh Nurdin, salah satu hunter di Garut. Menariknya, warung Novi kerap menjadi titik kumpul orang-orang. Tak jarang, konflik pun muncul di warung ini.

 

