HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiky Saputri Terharu Pertama Kali Menyusui Baby Kayya, Ini Alasannya

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |07:01 WIB
Kiky Saputri Terharu Pertama Kali Menyusui Baby Kayya, Ini Alasannya
Kiky Saputri Terharu Pertama Kali Menyusui Baby Kayya, Ini Alasannya (Foto: IG Kiky)
A
A
A

JAKARTA – Komedian Kiky Saputri tengah menikmati momen baru dalam hidupnya sebagai seorang ibu. Salah satu pengalaman yang paling mengharukan baginya adalah saat pertama kali menyusui putrinya, Kayya.

Kiky merasa sangat bersyukur karena proses menyusui berjalan lancar. Ia mengaku sempat khawatir tidak bisa memberikan ASI, namun ternyata sejak hari pertama kelahiran, ia sudah bisa menyusui tanpa hambatan.

"Ya Allah, aku nggak nyangka ASI aku udah keluar, jadi aku bisa nyusuin anak aku," ujar Kiky Saputri dalam unggahannya di Instagram @kikysaputrii, Rabu (26/2/2025).

Kiky Saputri Terharu Pertama Kali Menyusui Baby Kayya, Ini Alasannya
Kiky Saputri Terharu Pertama Kali Menyusui Baby Kayya, Ini Alasannya

Sebagai ibu baru, Kiky sempat merasa cemas apakah ia bisa menyusui bayinya atau tidak. Apalagi, menurut informasi yang ia dapatkan, ASI umumnya baru keluar pada hari ketiga setelah melahirkan. Namun, Kiky justru mendapatkan kejutan manis karena ASI-nya langsung keluar sejak hari pertama.

"Jujur, pas hamil itu aku takut banget nggak bisa nyusuin baby Kayya, tapi ternyata ASI aku udah keluar dari hari pertama. Padahal kata dokter biasanya ASI itu keluar di hari ketiga," ungkapnya.

