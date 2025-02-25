Aurora Ribero Jadi Tipe Wanita Idaman Kiesha Alvaro, Serius Jalin Hubungan?

JAKARTA – Kiesha Alvaro kerap dijodohkan dengan lawan mainnya dalam berbagai proyek sinetron, series, dan film. Beberapa hubungan yang terjalin di lokasi syuting bahkan berlanjut ke dunia nyata, meskipun ada juga yang hanya sebatas kedekatan profesional.

Kali ini, Kiesha secara blak-blakan mengungkapkan ketertarikannya kepada Aurora Ribero, lawan mainnya dalam film terbaru. Keduanya dipasangkan sebagai sepasang kekasih dalam cerita, dan rupanya Aurora adalah tipe wanita idaman Kiesha.

"Tipe saya, tapi tidak cinlok," ujar Kiesha Alvaro saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Ketika ditanya apakah ia ingin menjalin hubungan lebih jauh dengan Aurora, Kiesha tidak menjawab secara gamblang. Namun, ia mengungkapkan bahwa saat ini sudah tidak tertarik sekadar berpacaran.

"Insya Allah penginnya nikah aja langsung. Di umur sekarang udah malas pacaran. Udah cukup lah pengalaman dekat sama perempuan, pengin coba bawa serius ke keluarga yang bener, bisa halalin," tutur Kiesha.

Keseriusan Kiesha juga terlihat dari langkahnya yang sudah mengenalkan Aurora kepada sang ibu, Okie Agustina. Ia pun memuji kepribadian Aurora yang dianggapnya sebagai sosok yang jujur dan tidak berpura-pura.

"Udah dikenalin (ke bunda). Anaknya baik, lucu, bukan orang yang munafik dan bermuka dua," tambahnya.

Meski sudah mengakui ketertarikannya, Kiesha mengaku belum mengetahui pasti apakah Aurora memiliki perasaan yang sama terhadapnya.

"Saya nggak tahu ya (Aurora baper atau nggak), berharapnya sih iya. Cuma kayanya saya doang deh," ungkapnya sambil bercanda.