Kondisi Terbaru Vadel Badjideh Usai Ditahan

JAKARTA – Vadel Badjideh masih menjalani masa penahanan di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus asusila terhadap anak di bawah umur. Kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution, mengungkapkan kondisi terbaru sang dancer.

Pada Senin, 24 Februari 2025, Razman bersama timnya mengunjungi Polres Jaksel untuk menjenguk Vadel sekaligus membahas rencana laporan keluarganya terhadap Laura Meizani atau Lolly, anak dari Nikita Mirzani.

"Vadel dalam kondisi sehat, dia mengenakan peci putih. Kalimat pertama yang dia ucapkan saat bertemu saya adalah, 'Om, saya sekarang lebih tenang',” ujar Razman kepada wartawan.

Razman juga mengungkapkan bahwa Vadel kini tampak lebih religius dibanding sebelumnya. Menurutnya, selama masa penahanan, pria berusia 19 tahun itu mengalami perubahan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan.

"Kalau dulu Vadel sering menari (dance) dan mungkin kadang-kadang lupa salat, sekarang dia lebih taat, lebih menerima keadaan. Walaupun Vadel bersikeras bahwa dia tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan," jelasnya.

Meski kini berada di pihak yang berseberangan dengan Lolly, Vadel tetap menunjukkan perhatian terhadap mantan rekannya itu. Razman menyebut bahwa kliennya masih penasaran dengan kondisi Lolly, terutama setelah Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengancaman dan pemerasan.

"Dia juga sempat bertanya soal Lolly. Karena sekarang dia tidak memegang ponsel, jadi dia tidak tahu kabarnya," ujar Razman.