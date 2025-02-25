Elvy Sukaesih Puji Anjelia Dom Usai Bawakan Lagu Pecah Seribu di Indonesian Idol Season XIII

JAKARTA - Anjelia Dom boleh saja gagal melanjutkan perjuangannya di Indonesian Idol Season XIII. Tapi, penampilannya di babak spektakuler show 5 malam tadi, Senin (24/2/2025) tetap saja memukau jutaan pasang mata yang menyaksikannya.

Membawakan lagu Pecah Seribu yang dipopulerkan ratu dangdut Elvy Sukaesih, Anjelia Dom sukses menjawab tantangan dari Indonesian Idol untuk menyanyikan lagu dengan genre dangdut yang berbeda dari yang biasa dinyanyikannya.

Bahkan, penampilan memukau Anjelia ternyata sampai ke penyanyi aslinya. Sang ratu dangdut tampak membagikan ulang unggahan Instagram resmi Indonesian Idol yang memperlihatkan penampilan apik Anjelia dengan lagu Pecah Seribu.

Anjelia Dom memang menjadi salah satu peserta yang selalu mencuri perhatian di setiap minggunya. Bahkan di minggu lalu dengan tema 'original soundtrack', Anjelia yang membawakan lagu My Heart Will Go On di notice oleh penyanyi aslinya, Celine Dion.