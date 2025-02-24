Sukses Nyanyikan Lagu Berbahasa Jawa, Angie Carvalho Nangis di Panggung Indonesian Idol Season XIII

JAKARTA - Angie Carvalho berhasil memikat juri Indonesian Idol Season XIII dengan membawakan Nemen, lagu campursari berbahasa Jawa di babak Spektakuler Show 5, pada Senin (24/2/2025) malam.

Vokal melankolis Angie berpadu apik dengan musik campursari milik Gildcoustic yang bikin joget. Rossa dan Anang sampai memberikan standing ovation untuk penampilan penyanyi 16 tahun tersebut.

Anang mengapresiasi usaha Angie dalam membawakan lagu ciptaan Gilga Sahid yang liriknya seutuhnya dalam bahasa Jawa tersebut. “Menghafalkan lagu yang tidak kamu mengerti, pasti tidak mudah. Tapi kamu keren banget!” ujarnya.

Maia Estianty juga memuji cara bernyanyi Angie yang memberikan sentuhan ballad dalam lagu campursari berbahasa Jawa tersebut. Hanya saja, pendiri Duo Ratu itu mengingatkan Angie untuk mengontrol pitch nadanya saat bernyanyi.

Angie Carvalho bawakan lagu Nemen di Spektakuler Show 5 Indonesian Idol Season XIII. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)

“Ada satu atau dua tempat yang pitchy. Biasanya pitch control kamu perfect. Tapi kali ini, ada yang kurang rapi,” imbuh Maia menambahkan.