Shabrina Leanor Tampil All Out Bawakan Lagu Sebotol, Maia Estianty: Waktunya Konser Sendiri!

JAKARTA - Penyanyi Shabrina Leanor sukses mengajak juri dan penonton bergoyang bersama saat membawakan lagu Sebotol di panggung Spektakuler Show 5 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (24/2/2025) malam.

Shabrina membuka penampilannya dengan vokal menggelegar namun dengan sentuhan cengkok dangdut yang manis. Improvisasi dan koreografi yang ditampilkannya sukses membuat juri terpukau.

Pasalnya, judges tak menyangka Shabrina Leanor bisa menari sambil bernyanyi dengan begitu luwes. Dia juga melakukan beberapa improvisasi cerdas pada beberapa bagian lagu yang membuat Rossa memuji penampilannya.

“Aku mau bilang, selain Judika, ada kamu yang ternyata all out. Bisa nyanyi semua genre dengan bagus. Kamu pintar sekali mencari improvisasi yang menarik,” kata Rossa.

Maia juga mengapresiasi penampilan Shabrina yang begitu menghiburnya. Musisi pendiri Duo Ratu itu mengaku begitu penasaran dengan penampilan Shabrina karena kerap bikin kejutan.