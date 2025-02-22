Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sambil Menangis, Nikita Mirzani Minta Maaf pada Laura Meizani

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |19:10 WIB
Sambil Menangis, Nikita Mirzani Minta Maaf pada Laura Meizani
Sambil Menangis, Nikita Mirzani Minta Maaf pada Laura Meizani. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani tak mampu menahan air matanya saat berbicara tentang putrinya, Laura Meizani Mawardi. Sambil menangis, sang artis pun meminta maaf pada putrinya.

“Laura sudah bukan anak kecil lagi. Sebentar lagi, kamu  18 tahun. Cobaan di dalam hidup kamu itu besar banget nak,” katanya sambil menangis, dikutip dari YouTube Comic 8 Revolution, pada Sabtu (22/2/2025).

Nikita Mirzani memastikan, sudah memaafkan Laura Meizani yang sempat salah jalan demi mendapatkan kebebasan. Dia berharap, apa yang terjadi di masa lalu bisa menjadi pelajaran berharga bagi sang putri. 

Sebagai orangtua, bintang film Comic 8 itu tak sungkan meminta maaf kepada putrinya jika gaya parenting-nya dinilai terlalu ketat. Namun dia mengaku, melakukan itu semua demi menjaga sang anak.

“Laura adalah anak perempuan Ami satu-satunya. Semoga kamu mengerti kenapa Ami melakukan semua ini,” tuturnya menambahkan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183243/nikita_mirzani-RbqY_large.jpg
Nikita Mirzani Dituding Live Jualan dari Rutan, Denny Siregar: Enggak Sekalian Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182888/nikita_mirzani-6YW4_large.jpg
Nikita Mirzani Kembali Ubah Nominal Ganti Rugi ke Reza Gladys, Kini Jadi Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181431/nikita_mirzani-cT0e_large.jpg
Tak Puas, 6 JPU Resmi Ajukan Banding Atas Vonis Kasus Nikita Mirzani 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181269/nikita_mirzani-eDHI_large.jpg
Nikita Mirzani Ajukan Banding usai Divonis 4 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179777/nikita_mirzani-762A_large.jpg
Sidang Putusan di Hari Sumpah Pemuda, Nikita Mirzani: Semoga Masih Ada Keadilan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179757/nikita_mirzani-IjEM_large.jpg
Antusias Jalani Sidang Putusan, Nikita Mirzani: Selesai juga Semuanya..
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement