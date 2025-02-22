Sambil Menangis, Nikita Mirzani Minta Maaf pada Laura Meizani

JAKARTA - Nikita Mirzani tak mampu menahan air matanya saat berbicara tentang putrinya, Laura Meizani Mawardi. Sambil menangis, sang artis pun meminta maaf pada putrinya.

“Laura sudah bukan anak kecil lagi. Sebentar lagi, kamu 18 tahun. Cobaan di dalam hidup kamu itu besar banget nak,” katanya sambil menangis, dikutip dari YouTube Comic 8 Revolution, pada Sabtu (22/2/2025).

Nikita Mirzani memastikan, sudah memaafkan Laura Meizani yang sempat salah jalan demi mendapatkan kebebasan. Dia berharap, apa yang terjadi di masa lalu bisa menjadi pelajaran berharga bagi sang putri.

Sebagai orangtua, bintang film Comic 8 itu tak sungkan meminta maaf kepada putrinya jika gaya parenting-nya dinilai terlalu ketat. Namun dia mengaku, melakukan itu semua demi menjaga sang anak.

“Laura adalah anak perempuan Ami satu-satunya. Semoga kamu mengerti kenapa Ami melakukan semua ini,” tuturnya menambahkan.