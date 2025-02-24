Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Potret Masjid Zaskia Adya Mecca di Gaza Palestina

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |15:39 WIB
Potret Masjid Zaskia Adya Mecca di Gaza Palestina
Potret Masjid Zaskia Adya Mecca di Gaza Palestina (Foto: IG Zaskia)
A
A
A

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca kembali melanjutkan misi kemanusiaannya untuk warga Gaza. Kali ini, Zaskia yang bekerjasama dengan perusahan sosial yang menggalang donasi berhasil  membangun masjid sementara di Gaza.

Istri Hanung Bramantyo itu membagikan potrey dirinya yang tampak menangis haru usai diberi kabar oleh rekannya, Indadari yang saat ini berada di Gaza. Indadari membagikan potret masjid yang mulai beroperasi dimana digunakan untuk sholat jumat.

"Alhamdulillah maafin banget, posting foto begini di slide 1. Sangking banyak rasa di hatiku, kayanya ga cukup diungkapkan dengan jutaan kata-kata. Makasih, makasih, makasih banyak," tulis Zaskia Adya Mecca dikutip dari unggahan Instagramnya, Senin (24/2/2025).  

Potret Masjid Zaskia Adya Mecca di Gaza
Potret Masjid Zaskia Adya Mecca di Gaza

Zaskia tak henti mengucap syukur karena bisa membantu memfasilitasi warga di Palestina untuk beribadah. 

"Atas izin Allah SWT, kita berhasil membangun masjid sementara di Gaza, aku gak bisa kasi detail lokasinya disini. Lihat semua teman baik, kita bisa memfasilitasi para pejuang islam terdepan tempat untuk beribadah.. shalat, tahsin, berkumpul di tengah reruntuhan," lanjutnya. 

Zaskia begitu antusias membayangkan banyaknya warga yang akan berkumpul untuk beribadah bersama di bulan Ramadhan yang penuh berkah.

"Sebentar lagi masuk Ramadhan.. terbayangkan olehku tempat ini akan dipakai untuk tarawih juga itikaf oleh orang-orang pilihan Allah di tanah Syam," ungkapnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Indadari karena sudah membantunya untuk mencari lokasi dibangunnya masjid tersebut serta segala bantuan lainnya di sana.

"Teruntuk @indadari sayang, makasih udah terus bergerak mencari tempat untuk kita berkontribusi.. semoga Allah berikan terus kesehatan juga kekuatan untuk kamu, supaya kita bisa terus mengambil bagian untuk berjuang di tanah Syam!," ujarnya.

 

