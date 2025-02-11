Advertisement
Suparman Reborn 4 Hadir dengan Episode dan Karakter Baru selama Ramadan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |15:19 WIB
JAKARTA - Sinetron Suparman Reborn 4 akan kembali hadir di MNCTV selama bulan Ramadan. Sinetron ini akan menemani Anda jelang santap sahur, pukul 02.00 WIB. 

Dengan episode baru, sinetron ini melibatkan sederet cast terbaik dari Damar Rizal, Asep Mulyana, Eldania Zahra, Kokom Kumalasari, Erawati Handayani, hingga Tanti Nurlina.

Sinetron Suparman Reborn 4 menghadirkan cerita lebih fresh dengan porsi aksi lebih banyak. Kali ini, Suparman akan menghadapi geng penjahat terkoordinir yang membuat banyak masalah. 

Kisah menarik yang perlu dinantikan adalah kehadiran Novi si penjual kopi cantik. Karakter baru ini berpotensi menghadirkan cerita cinta segitiga antara Suparman, Novi, dan salah satu hunter.

Menghadirkan visual alam Garut, cerita Suparman Reborn 4 dimulai setahun setelah Suparman memutuskan kembali ke kampung halamannya. Namun ternyata, kampung halamannya tak seaman dulu.

Telusuri berita celebrity lainnya
