Ayah Kandung El Barack Hubungi Vincent Verhaag, Bakal Bertemu?

JAKARTA - Vincent Verhaag mengungkapkan bahwa Ludwig Franz Willibald, ayah kandung El Barack, sempat menghubunginya melalui telepon. Dalam percakapan itu, Ludwig menanyakan kabar putranya yang telah lama ia tinggalkan sejak kecil.

Setelah menerima telepon tersebut, Vincent langsung berdiskusi dengan sang istri, Jessica Iskandar, yang merupakan ibu kandung El Barack. Mereka membahas bagaimana sebaiknya menyikapi hal ini.

Ketika menjadi tamu di podcast Deddy Corbuzier, Vincent pun menceritakan momen tersebut. Ia mengaku telah mempersiapkan diri untuk saat ketika El Barack mengetahui kenyataan tentang ayah kandungnya.

"I'm ready, I'm ready for that day (soal ayah kandung El Barack). Jadi saya sama Jess sempat duduk, kita ngobrol masalah ini karena dia (Ludwig) sempat telepon, nanya," ujar Vincent dalam channel YouTube Deddy Corbuzier.

Meskipun Ludwig ingin bertemu El Barack, Vincent menegaskan bahwa pertemuan itu tidak bisa terjadi begitu saja. Sebagai sosok yang telah hadir dalam kehidupan El sejak lama, Vincent merasa Ludwig harus berbicara dengannya terlebih dahulu sebelum bertemu dengan sang anak.

"Selama aku masih bernapas, selama aku ada di sini, dia harus ketemu aku dulu. Even though dia punya segalanya, tapi kalau kamu tidak ada sejak hari pertama, apa yang membuatmu merasa berhak untuk datang?" tegas Vincent.

Vincent sangat menyadari bahwa secara biologis, El Barack bukan tanggung jawabnya. Namun, ia merasa bahwa El berhak mendapatkan kehidupan terbaik, dan ia ingin mewujudkan itu dengan menjadi sosok ayah bagi El.

Lebih lanjut, Vincent mengungkapkan bahwa sebelum menikah, ia dan Jessica telah membuat kesepakatan mengenai identitas ayah kandung El Barack. Dalam perjanjian itu, mereka sepakat bahwa El berhak mengetahui kebenaran tentang ayahnya ketika sudah cukup dewasa.