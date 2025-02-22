Dari Selebgram ke Brand Ambassador Esports, Alyssa Ananta Ceritakan Perjalanan Baru yang Mengubah Hidupnya

JAKARTA - Selebgram Alyssa Ananta mengungkapkan dampak besar yang ia rasakan setelah bergabung dengan tim esports Evos sebagai brand ambassador. Selama dua tahun menjabat, ia merasakan perubahan signifikan dalam interaksinya dengan penggemar dan bagaimana dunia game memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan para fans.

Wanita berhijab ini mengungkapkan bahwa bergabung dengan Evos memberikan banyak perubahan dalam hidupnya. "Aku bergabung di Evos sebenarnya baru dibandingkan yang lain, tapi sudah banyak momen menyenankan. Apalagi dengan adanya Axis Esports Labs, karena dengan adanya ini kita, brand ambassador dan player, bisa bertatap muka langsung dengan fans atau komunitas di luar kota," ujarnya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Februari 2025.

Bagi Alyssa, keterlibatannya di dunia game tak hanya membuka peluang baru, tetapi juga membawa pengaruh besar dalam membangun hubungan dengan penggemarnya. Ia menyadari adanya antusiasme tinggi dari para fans yang ingin bertemu langsung dengannya.

"Di tiap kota sebelumnya kita sudah lakukan banyak hal. Tinggal diperbanyak saja kota-kotanya, karena banyak followers aku yang minta ke kota ini, kota itu. Semoga ke depannya bisa banyak kota-kota lain yang bisa kita kunjungi," ungkapnya dengan semangat.

Sebagai seorang selebgram dengan 575 ribu pengikut di Instagram, Alyssa merasa sangat bersyukur bisa diterima dengan baik oleh komunitas gamer. Ia juga tak sabar untuk kembali meramaikan Axis Esports Labs, sebuah festival esports yang telah menjadi platform bagi para pelajar dan gamers untuk berbagi passion dan berinteraksi langsung.

"Para fans senang banget bisa ketemu kita, brand ambassador, dan player. Acaranya sangat berpengaruh karena kita bisa sedekat itu dengan fans, dan bisa membahas mulai dari menjadi content creator hingga brand ambassador, memberikan tips dan pengalaman," tambahnya.

Axis Esports Labs sendiri merupakan acara yang tak hanya menyajikan kompetisi game, tetapi juga berbagai keseruan lainnya, seperti event cosplay, penampilan idol, dan kesempatan untuk bertemu langsung dengan para tokoh penting dalam industri esports.